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В Виннице открыли завод производства солнечных панелей

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То, что не продадут в Украине, будут отправлять в США.
В Виннице открылся завод по производству солнечных панелей
В Виннице открылся завод по производству солнечных панелей
myvin.com.ua

В Виннице открылся завод по производству солнечных панелей 5 февраля 2019 года. На завод потратили 5 миллионов евро. Планируется, что первая очередь производства обеспечит выпуск станций совокупной мощностью порядка 200 МВт в год, но к концу года ожидается вдвое больше, передает UBR со ссылкой на винницкое издание. 

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Запустила завод компания KNESS, которая специализируется на разработке и внедрении проектов по добыче как традиционной, так и возобновляемой энергетики. Сейчас на заводе трудится 37 человек, но кадровый капитал еще не сформован до конца, тем более, что завод хотят перевести на круглосуточный режим работы.

Прогнозируется, что 90% продукции завода будут продавать в Украине, а остатки поставлять в США. Для изготовления панелей на заводе используют фотоэлектрические элементы на основе поликристаллического и монокристаллического кремния с КПД в 21,5%.

Будущую стоимость производимых панелей компания пока не разглашает.

Ранее сообщалось, что в Черновцах хотят построить солнечную станцию для троллейбусов. Солнечные панели могут установить на крышах цехов, что позволит управлению стать частично энергонезависимым.

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Теги: электроэнергия, альтернативная энергетика, солнечные панели, солнечные электростанции, продажа солнечных панелей, завод по производству солнечных панелей
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