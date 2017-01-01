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Нафтогаз закрывает представительство в Венгрии

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Решение о ликвидации представительства принято в связи с отсутствием целесообразности дальнейшего его существования.
Нафтогаз решил ликвидировать представительство в Европе
Нафтогаз решил ликвидировать представительство в Европе
Корреспондент.net

Нафтогаз Украины закрывает свое представительство в Будапеште (Венгрия). Об этом говорится в сообщении предприятия. 

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Решение о ликвидации представительства принято наблюдательным советом компании в связи с отсутствием целесообразности дальнейшего существования представительства.

Функциями, которые выполняло представительство, было представление интересов Нафтогаза в Венгрии, Словакии и Польше.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз обвинил газсбыты в незаконных требованиях. Региональные газсбыты нарушают закон, когда требуют с потребителей дополнительные суммы за прошлые периоды.

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Теги: Венгрия, Нафтогаз, предприятие, иностранное представительство
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