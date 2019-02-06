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Укрзализныця "поделила" еще не полученные деньги ЕС

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Европейская комиссия совместно со Всемирным банком разработала инвестиционный план действий для развития инфраструктуры в странах Восточного партнерства.
В УЗ назвали пять проектов, которые могут быть реализованы за средства Еврокомиссии
В УЗ назвали пять проектов, которые могут быть реализованы за средства Еврокомиссии
depositphotos.com

За средства, которые Еврокомиссия совместно со Всемирным банком намерена выделить Украине в рамках программы расширения стратегических транспортных коридоров, Укрзализныця планирует реализовать девять проектов. Об этом в среду, 6 февраля, пишет ЦТС

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Как сообщил глава компании Евгений Кравцов, в частности, речь идет о модернизации участка Ковель-Ягодин-Госграница с последующей электрификацией, реконструкции пути на станции Подборцы (Львовская область) и строительстве новой тяговой подстанции на станции Раздельная.

Также за средства Еврокомиссии могут электрифицировать участок Бердичев-Коростень-Бережесть и увеличить пропускную способность на участке Гребенка-Полтава.

Ранее сообщалось, что ЕС будет развивать транспортные сети с Украиной за 13 млрд евро. Еврокомиссия предложила план действий по развитию инфраструктуры в странах "Восточного партнерства".

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Теги: Всемирный банк, Еврокомиссия, Укрзализныця, кредит
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