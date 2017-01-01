Метеорит для кольца упал за полярным кругом, после чего был доставлен мастеру.

В Америке продают кольцо из метеорита за 1100 долларов

В Америке продают кольцо из метеорита за 1100 долларов

Дизайнер из Америки производит необычные кольца, среди которых популярностью пользуются кольца из метеорита. Все украшения мастер, Патрик Эдэир (Patrick Adair), изготавливает вручную и утверждает, что каждое кольцо является уникальным, и второе такое найти в магазине или у кого-то на руках будет невозможно.

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Продают кольцо за 1100 долларов США.

“Доказательством подлинности являются паттерны, которые вы видите в метеорите, и тот факт, что они могут быть сделаны только в инопланетных образцах. Это процесс, который невозможно воспроизвести в лабораториях или где-либо еще на Земле“, - утверждает мастер.

Ранее сообщалось, что исключительно большой розовый бриллиант продали за 50 млн долларов на аукционе в Женеве.