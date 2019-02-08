НАБУ открыло дело против Гонтаревой – СМИ

НАБУ открыло дело в отношении Гонтаревой и совладельца ICU из-за возможной халатности при возврате 150 млрд грн клиентам банков.

Национальное антикоррупционное бюро открыло дело по факту возможной служебной халатности бывшего главы Национального банка Валерии Гонтаревой и совладельца инвестиционной группы ICU Макара Пасенюка при возмещении за счет госбюджета 150 млрд гривен клиентам искусственно обанкротившихся банков. Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

Читай также: НАБУ закрыло дело по незаконному обогащению мэра Днепра

По его словам, дело было открыто по решению суда, который удовлетворил жалобу депутата Верховной Рады Виталия Куприя и обязал НАБУ открыть уголовное производство.

Депутат считает, что Гонтарева, Пасенюк, а также генпрокурор Юрий Луценко выполняя ненадлежащим образом свои обязанности совершили действия относительно возмещения за счет госбюджета вкладов физлиц искусственно обанкротившихся банков на сумму более 150 млрд гривен, что возможно привело к негативным последствиям.

Дело открыто 18 января по статье 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что НАБУ закрыло дело об отдыхе Гонтаревой на Мальдивах в 2016. Состава преступления не нашли.