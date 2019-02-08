НАБУ открыло дело против Гонтаревой – СМИ
Национальное антикоррупционное бюро открыло дело по факту возможной служебной халатности бывшего главы Национального банка Валерии Гонтаревой и совладельца инвестиционной группы ICU Макара Пасенюка при возмещении за счет госбюджета 150 млрд гривен клиентам искусственно обанкротившихся банков. Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.
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По его словам, дело было открыто по решению суда, который удовлетворил жалобу депутата Верховной Рады Виталия Куприя и обязал НАБУ открыть уголовное производство.
Депутат считает, что Гонтарева, Пасенюк, а также генпрокурор Юрий Луценко выполняя ненадлежащим образом свои обязанности совершили действия относительно возмещения за счет госбюджета вкладов физлиц искусственно обанкротившихся банков на сумму более 150 млрд гривен, что возможно привело к негативным последствиям.
Дело открыто 18 января по статье 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса.
Ранее сообщалось, что НАБУ закрыло дело об отдыхе Гонтаревой на Мальдивах в 2016. Состава преступления не нашли.
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