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НАБУ открыло дело против Гонтаревой – СМИ

Комментариев: 3
НАБУ открыло дело в отношении Гонтаревой и совладельца ICU из-за возможной халатности при возврате 150 млрд грн клиентам банков.
Валерия Гонтарева - экс-глава Нацбанка
Валерия Гонтарева - экс-глава Нацбанка
Пресс-центр НБУ

Национальное антикоррупционное бюро открыло дело по факту возможной служебной халатности бывшего главы Национального банка Валерии Гонтаревой и совладельца инвестиционной группы ICU Макара Пасенюка при возмещении за счет госбюджета 150 млрд гривен клиентам искусственно обанкротившихся банков. Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах. 

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По его словам, дело было открыто по решению суда, который удовлетворил жалобу депутата Верховной Рады Виталия Куприя и обязал НАБУ открыть уголовное производство.

Депутат считает, что Гонтарева, Пасенюк, а также генпрокурор Юрий Луценко выполняя ненадлежащим образом свои обязанности совершили действия относительно возмещения за счет госбюджета вкладов физлиц искусственно обанкротившихся банков на сумму более 150 млрд гривен, что возможно привело к негативным последствиям.

Дело открыто 18 января по статье 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что НАБУ закрыло дело об отдыхе Гонтаревой на Мальдивах в 2016. Состава преступления не нашли.

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Теги: Нацбанк, НАБУ, Гонтарева, icu
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  08.02.2019, 11:30
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гость
Это личная болонка кардинала, она неподсудна!
exolot    08.02.2019, 11:14
Оценка:  0
exolot
НАБУ давно уже пора открыть дело и не одно поэтому и в Англию убежала пока подельники которые находятся при власти.
GreenPeace!    08.02.2019, 10:51
Оценка:  0
GreenPeace!
Влпсть,в 2014понабирала воров к власти..развалили страну,а теперь,перед выборами,на свой же выбор,уголовные дела открывают))ощущение,что некоторые шишки,просто расчищают себе репутацию перед выборами.
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