Coca-Cola запускает напиток с новым вкусом
Впервые за десятилетие у напитка компании появится новый вкус апельсина и ванили. Он поступит в продажу с 25 февраля.
Coca-Cola впервые за десятилетие запускает производство нового напитка, который будет иметь вкус апельсина и ванили. Об этом корпорация сообщила в пресс-релизе на своем сайте.
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Отмечается, что новинка появится в продаже 25 февраля в двух вариантах: с сахаром и без.
В компании также указали, что это первое за десять лет пополнение линейки вкусов напитка: в 1985 году появилась Coca-Cola со вкусом вишни, а в 2007 – со вкусом ванили.
В ходе подготовки к запуску нового продукта фокус-группе предлагали напитки с разными вкусами, включая малиновый, имбирный и лимонный, однако потребители предпочли вариант со вкусом ванили и апельсина.
It took less than a year for our North America Innovation team to create and launch the first new Coke trademark flavor in 10+ years. https://t.co/UjZepMmMwh pic.twitter.com/3TAxurqxdW— The Coca-Cola Co. (@CocaColaCo) 8 февраля 2019 г.
Ранее сообщалось, что британка похудела на четыре размера, отказавшись от употребления колы. Раньше женщина была буквально одержима сладкой газировкой. Она тратила на колу 2 400 фунтов в год.
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