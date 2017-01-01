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Coca-Cola запускает напиток с новым вкусом

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Впервые за десятилетие у напитка компании появится новый вкус апельсина и ванили. Он поступит в продажу с 25 февраля.
У Сoca-Сola появится напиток со вкусом ванили и апельсина
У Сoca-Сola появится напиток со вкусом ванили и апельсина
coca-colacompany.com
Coca-Cola впервые за десятилетие запускает производство нового напитка, который будет иметь вкус апельсина и ванили. Об этом корпорация сообщила в пресс-релизе на своем сайте. 

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Отмечается, что новинка появится в продаже 25 февраля в двух вариантах: с сахаром и без.

В компании также указали, что это первое за десять лет пополнение линейки вкусов напитка: в 1985 году появилась Coca-Cola со вкусом вишни, а в 2007 – со вкусом ванили.
 
В ходе подготовки к запуску нового продукта фокус-группе предлагали напитки с разными вкусами, включая малиновый, имбирный и лимонный, однако потребители предпочли вариант со вкусом ванили и апельсина.
 
Ранее сообщалось, что британка похудела на четыре размера, отказавшись от употребления колы. Раньше женщина была буквально одержима сладкой газировкой. Она тратила на колу 2 400 фунтов в год.
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Теги: фото, напитки, Coca-Cola, апельсины
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