Coca-Cola запускает напиток с новым вкусом

Coca-Cola впервые за десятилетие запускает производство нового напитка, который будет иметь вкус апельсина и ванили. Об этом корпорация сообщила в пресс-релизе на своем сайте. Читай также: В РФ родители устроили давку из-за бесплатной кока-колы Отмечается, что новинка появится в продаже 25 февраля в двух вариантах: с сахаром и без.

В компании также указали, что это первое за десять лет пополнение линейки вкусов напитка: в 1985 году появилась Coca-Cola со вкусом вишни, а в 2007 – со вкусом ванили.