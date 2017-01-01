Гройсман заявил о провале планов по добыче газа

Виновной в срыве планов по добыче газа премьер считает Укргаздобычу, наростившую добычу всего на 0,3%.

Глава правительства Владимир Гройсман обвинил Укргаздобычу в срыве планов по добыче газа. Об этом он заявил в ходе презентации отчета Кабмина за прошлый год на заседании в среду, 13 февраля.

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"Я весьма недоволен, что на самом деле Укргаздобыча компании Нафтогаз план по добыче газа, который мы утвердили до 2020 года, фактически провалила", - заявил Гройсман.

По его словам, в ближайшие периоды очень важно нарастить объемы добычи, чтобы выйти на запланированный показатель.

"И это очень нас беспокоит сегодня и очень важно исправить это в ближайшие периоды, чтобы ситуация изменилась", - добавил Гройсман.

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Он напомнил, что за прошлый год в Украине добыли 21 млрд кубометров газа.

Также премьер сообщил, что за 2018 год Украина сократила импорт газа почти на 3,5 млрд кубометров.

"Зато нарастили собственную добычу, увеличили долю "зеленой энергетики" и внедряем технологии эффективного потребления. За год уменьшили потребление с более чем 14 млрд до 10,6 млрд кубометров", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что добыча газа в Украине за год незначительно выросла. За прошлый год, по данным министерства, в Украине добыли 21 млрд кубометров газа - на 0,5 млрд больше, чем годом ранее.