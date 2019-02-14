Кабмин начислил Нафтогазу 2,5 миллиарда пени

Нафтогаз получил пеню в размере 2,448 миллиарда гривен за несвоевременно выплаченные дивиденды по итогам 2017 года.

Министерство экономического развития и торговли начислило НАК Нафтогаз Украины пеню в размере 2,448 миллиарда гривен за несвоевременно выплаченные дивиденды по итогам 2017 года. Об этом говорится в приказе министерства №135 от 31 января 2019 года, текстом которого располагает агентство Интерфакс-Украина.

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По данным агентства, Нафтогаз оспорил приказ о начислении пени в суде. В МЭРТ ссылаются на закон "Об управлении объектами государственной собственности", согласно которому дивиденды должны быть выплачены до 1 июля.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз обвинил газсбыты в незаконных требованиях. Региональные газсбыты нарушают закон, когда требуют с потребителей дополнительные суммы за прошлые периоды.