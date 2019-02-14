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Кабмин начислил Нафтогазу 2,5 миллиарда пени

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Нафтогаз получил пеню в размере 2,448 миллиарда гривен за несвоевременно выплаченные дивиденды по итогам 2017 года.
Нафтогаз получил миллиарды пени
Нафтогаз получил миллиарды пени
Корреспондент.net

Министерство экономического развития и торговли начислило НАК Нафтогаз Украины пеню в размере 2,448 миллиарда гривен за несвоевременно выплаченные дивиденды по итогам 2017 года. Об этом говорится в приказе министерства №135 от 31 января 2019 года, текстом которого располагает агентство Интерфакс-Украина

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По данным агентства, Нафтогаз оспорил приказ о начислении пени в суде. В МЭРТ ссылаются на закон "Об управлении объектами государственной собственности", согласно которому дивиденды должны быть выплачены до 1 июля.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз обвинил газсбыты в незаконных требованиях. Региональные газсбыты нарушают закон, когда требуют с потребителей дополнительные суммы за прошлые периоды.

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Теги: Минэкономики, Нафтогаз, Кабмин Украины, пеня
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  14.02.2019, 12:05
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гость
Надо срочно грошей...Пора подавать очередной иск к Газпрому на100500 мильонив.
А кстати:Украинскую журналистку Янину Соколовскую выгнали из студии передачи “Кто против“ на канале “Россия-1“
А что на российских телеканалах пасется эта шелуха?То Яхно прописалась,Цимбалюк,Ковтун.Русск ие на укротв есть?
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