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Херсонский арбуз планируют запатентовать

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Географические указания вскоре могут также получить гуцульская брынза и мелитопольская черешня.
Херсонский арбуз готовят на государственную регистрацию
Херсонский арбуз готовят на государственную регистрацию
facebook.com/nibulonltd

Украинские бахчеводы из Херсонской области хотят зарегистрировать географическое указание для своих арбузов. Об этом в среду, 13 февраля, сообщает пресс-служба проекта Географические указания в Украине на своей странице в Facebook

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Отмечается, что накануне в Херсоне состоялась конференция Ассоциации производителей херсонского арбуза. В ней приняли участие семь организаций-учредителей, представляющих бахчеводство, экспортную деятельность и научно-исследовательскую сферу.

Документы для государственной регистрации будут представлены в ближайшее время.

Среди других продуктов, которые вскоре могут получить географические указания, - гуцульская брынза и мелитопольская черешня.

Ранее сообщалось, что необычного Украина экспортировала в 2018 году: рога и копыта, пух и перья.

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Теги: Херсон, патент, арбуз, Херсонская область, производители
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Зря все же воющие волки не дали выспаться царице ЕкатеринеII когда та ехала в Крым к Потемкину в гости...
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