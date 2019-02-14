Херсонский арбуз планируют запатентовать

Географические указания вскоре могут также получить гуцульская брынза и мелитопольская черешня.

Украинские бахчеводы из Херсонской области хотят зарегистрировать географическое указание для своих арбузов. Об этом в среду, 13 февраля, сообщает пресс-служба проекта Географические указания в Украине на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что накануне в Херсоне состоялась конференция Ассоциации производителей херсонского арбуза. В ней приняли участие семь организаций-учредителей, представляющих бахчеводство, экспортную деятельность и научно-исследовательскую сферу.

Документы для государственной регистрации будут представлены в ближайшее время.

Среди других продуктов, которые вскоре могут получить географические указания, - гуцульская брынза и мелитопольская черешня.

Ранее сообщалось, что необычного Украина экспортировала в 2018 году: рога и копыта, пух и перья.