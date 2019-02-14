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Нафтогаз несогласен с начисленной Кабмином пеней

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В компании утверждают, что выплатили дивиденды в госбюджет согласно утвержденному графику.
Между Нафтогазом и Кабмином разгорается спор из-за 2,5 миллиардов
Между Нафтогазом и Кабмином разгорается спор из-за 2,5 миллиардов
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В Нафтогазе заявляют, что уплатили дивиденды в госбюджет по итогам 2017 года, согласно графику. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании. 

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В Нафтогазе напомнили, что правительство позволило компании до 1 июля заплатить не все дивиденды, а только 35% от чистой прибыли. По выплате остальных 40% прибыли был разработан график.

Ранее сообщалось, что Кабмин начислил Нафтогазу 2,5 миллиарда пени. Нафтогаз получил пеню в размере 2,448 миллиарда гривен за несвоевременно выплаченные дивиденды по итогам 2017 года.

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Теги: бюджет, Нафтогаз, Кабмин Украины, дивиденды, пеня
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  14.02.2019, 11:20
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гость
Дожили. Гос. компания не согласна с государством. Маразм и беспредел.
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