Нафтогаз несогласен с начисленной Кабмином пеней

В компании утверждают, что выплатили дивиденды в госбюджет согласно утвержденному графику.

Между Нафтогазом и Кабмином разгорается спор из-за 2,5 миллиардов facebook.com

В Нафтогазе заявляют, что уплатили дивиденды в госбюджет по итогам 2017 года, согласно графику. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

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В Нафтогазе напомнили, что правительство позволило компании до 1 июля заплатить не все дивиденды, а только 35% от чистой прибыли. По выплате остальных 40% прибыли был разработан график.

Ранее сообщалось, что Кабмин начислил Нафтогазу 2,5 миллиарда пени. Нафтогаз получил пеню в размере 2,448 миллиарда гривен за несвоевременно выплаченные дивиденды по итогам 2017 года.