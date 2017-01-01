НАБУ провело обыски в НКРЭКУ по делу Роттердам+

НАБУ пришло в офис Нацкомиссии из-за ее попыток ограничить срок досудебного расследования дела Роттердам+.

НАБУ пришло с обысками в НКРЭКУ пресс-служба НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро провело обыск в офисе Национальной комиссии (НКРЭКУ), осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщает пресс-служба нацкомиссии.

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"Комиссия выполняет все законные требования следователей и предоставляла все документы и все комментарии по делу, по которому ведется расследование", - сообщили в НКРЭКУ.

По словам главы наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, поводом для обыска может быть иск адвоката Нацкомиссии об ограничении сроков досудебного расследования делу Роттердам+, которую утвердила НКРЭКУ в 2016 году.

Ранее сообщалось, что Нацкомиссия отменила формулу Роттердам+. Скандальная формула ценообразования на энергоносители перестанет действовать летом следующего года.