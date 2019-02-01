Суд взыскал с компании Онищенко 24 млн гривен

Долг образовался по договору 2007 года о совместной деятельности компании Надра Геоцентр и Укргаздобычи.

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Киевский окружной админсуд взыскал с фирмы Надра Геоцентр 23,78 млн гривен налогового долга. Об этом сообщает Судебный репортер в среду, 20 февраля, со ссылкой на решение Киевского окружного административного суда.

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Отмечается, что долг образовался по договору 2007 года о совместной деятельности ООО Надра Геоцентр и ПАО Укргаздобыча. А с иском о взыскании долга обратилась Карловская объединенная государственная налоговая инспекция ГУ ДФС в Полтавской области.

Суд установил, что определенная к взысканию задолженность по рентной плате за пользование недрами считается за ООО Надра Геоцентр как лица, ответственного за уплату налогов в рамках договора о совместной деятельности.

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По информации НАБУ, фирму Надра Геоцентр контролирует нардеп Александр Онищенко. Юридическим учредителем фирмы является кипрская компания Фастило Трейдинг ЛТД. Ранее соучредителем был сам Онищенко.

Ранее сообщалось, что экс-руководство Укргазбанка арестовали по делу о хищении. Меры пресечения назначены экс-замглавы правления Укргазбанка, экс-члену наблюдательного совета и руководителю предприятия.