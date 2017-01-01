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В Украине начали собирать корейские трактора

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Для изучения процесса производства и дальнейшего изучения спроса сначала будет выпущена пробная партия.
ЗАЗ попытается возобновить производство, выпуская корейские трактора
ЗАЗ попытается возобновить производство, выпуская корейские трактора
facebook.com/agrosmart.com.ua

Запорожский автомобилестроительный завод запустил производство корейских тракторов LS Mtron. Как сообщает пресс-служба корпорации, сначала будет выпущена пробная партия для изучения процесса производства и дальнейшего изучения спроса. 

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"О создании совместного предприятия с производителем речь пока не идет", - говорится в сообщении.

Других подробностей проекта пока в корпорации не разглашают.

Согласно оценкам экспертов, по своим характеристикам LS являются прямыми конкурентами самых массовых в Украине тракторов МТЗ "Беларусь". Цены на трактора колеблются от 23,5 тысяч долларов до 57 тысяч долларов.

На данный момент ЗАЗ прекратил производство легковых автомобилей.

Ранее сообщалось, что украинские таможенники задержали трактор, который ищет Интерпол. Трактор 2007 года выпуска прибыл в Украину на одном из теплоходов из Болгарии.

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Теги: автомобили, трактор, ЗАЗ
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