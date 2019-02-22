Киевская фабрика Рошен в четыре раза увеличила прибыль

В прошлом году доходы предприятия превысили 11 миллионов гривен, что в четыре раза превышает сумму прибыли за предыдущий год.

Киевская фабрика Рошен за год заработала более 11 миллионов гривен facebook.com

По итогам 2018 года ЧАО Киевская кондитерская фабрика Рошен увеличило чистую прибыль в четыре раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в сообщении предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

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Отмечается, что прибыль предприятия выросла до 11,1 миллиона гривен.

Отмечается, что компания планирует направить 5% прибыли на пополнение резервного капитала, а 95% оставить нераспределенным. Выплачивать дивиденды за 2018 года киевская фабрика Рошен не планирует.

Также акционеры компании рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала предприятия на 330 млн грн - до 505,8 млн грн путем дополнительной непубличной эмиссии 1,32 млрд простых неименных акций номинальной стоимостью 0,25 грн/шт.

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Корпорация Roshen, один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий, включает в себя Киевскую, Кременчугскую (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, две производственные площадки в Винницкой области, масло-молочный комбинат "Бершадь молоко" (Винницкая обл.), две производственные площадки в Липецкой области (РФ), Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику Bonbonetti Choco (Венгрия).

Как известно, в январе 2016 года владелец компании Roshen - президент Украины Петр Порошенко - заявил, что передал свою долю Рошен в "слепой" траст под управлением иностранного банка.

Ранее сообщалось, что Порошенко уплатил в государственную казну 60 млн грн налогов. Налоги вычислены из полученных им дивидендов в размере 557 млн гривен.