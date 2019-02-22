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Киевская фабрика Рошен в четыре раза увеличила прибыль

Комментариев: 4
В прошлом году доходы предприятия превысили 11 миллионов гривен, что в четыре раза превышает сумму прибыли за предыдущий год.
Киевская фабрика Рошен за год заработала более 11 миллионов гривен
Киевская фабрика Рошен за год заработала более 11 миллионов гривен
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По итогам 2018 года ЧАО Киевская кондитерская фабрика Рошен увеличило чистую прибыль в четыре раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в сообщении предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). 

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Отмечается, что прибыль предприятия выросла до 11,1 миллиона гривен.

Отмечается, что компания планирует направить 5% прибыли на пополнение резервного капитала, а 95% оставить нераспределенным. Выплачивать дивиденды за 2018 года киевская фабрика Рошен не планирует.

Также акционеры компании рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала предприятия на 330 млн грн - до 505,8 млн грн путем дополнительной непубличной эмиссии 1,32 млрд простых неименных акций номинальной стоимостью 0,25 грн/шт. 

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Корпорация Roshen, один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий, включает в себя Киевскую, Кременчугскую (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, две производственные площадки в Винницкой области, масло-молочный комбинат "Бершадь молоко" (Винницкая обл.), две производственные площадки в Липецкой области (РФ), Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику Bonbonetti Choco (Венгрия).

Как известно, в январе 2016 года владелец компании Roshen - президент Украины Петр Порошенко - заявил, что передал свою долю Рошен в "слепой" траст под управлением иностранного банка.

Ранее сообщалось, что Порошенко уплатил в государственную казну 60 млн грн налогов. Налоги вычислены из полученных им дивидендов в размере 557 млн гривен.

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Теги: Порошенко, прибыль, Roshen, фабрика, кондитерская фабрика, Рошен
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  22.02.2019, 18:31
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гость
а налоги заплатили копеечные в Панаме???!!! панамский патриот...
гость  (аноним)  22.02.2019, 17:52
Оценка:  0
гость
Работают, зарабатывают. Это нормально!
Sancho-s    22.02.2019, 17:50
Оценка:  0
Sancho-s
Предприятие получило доход и отвалило в бюджет №- сумму налогов... В Украине работают предприятия, представляете, это суцільна зрада несомненно
MихасьUA    22.02.2019, 17:18
Оценка:  +2
MихасьUA
Вот у кого Пэрэмога!
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