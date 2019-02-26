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ВТБ оценил убытки от потери "дочки" в Украине

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В российcком госбанке сняли с баланса украинскую дочернюю компанию, что привело к миллионным потерям.
Ликвидация ВТБ банка Украины была запущена в декабре
Ликвидация ВТБ банка Украины была запущена в декабре
ВТБ Украина

Убыток российского государственного банка ВТБ от банкротства дочернего ВТБ Банка в Украине составил 17,3 млрд рублей или 263 млн долларов по текущему курсу. Об этом указано в отчете ВТБ за 2018 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). 

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"В ноябре 2018 года Национальный банк Украины признал Банк ВТБ (Украина) несостоятельным. В декабре 2018 года Национальный банк Украины отозвал лицензию Банка ВТБ (Украина). Упомянутые выше события привели к потере контроля группы над банком… Убыток от снятия с баланса "дочерней" компании составил 17,3 млрд рублей", – говорится в отчете.

В 2006 году ВТБ приобрел украинский банк Мрія у Петра Порошенко, который на тот момент входил в группу крупных.

Еще четыре года назад российский ВТБ банк был одним из сильнейших игроков украинского рынка с крупными промышленными клиентами, а его активы превышали 30 млрд грн.

Ранее сообщалось, что вернет ли ВТБ деньги вкладчикам. Материнская структура Внешторгбанка не стала спасать украинскую "дочку", а активы потихоньку начали разворовывать.

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Теги: Россия, Украина, банки, банк, Банкротство, убытки, ВТБ, потери
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  26.02.2019, 16:20
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гость
российские пенсионеры все потери компенсируют банку
гость  (аноним)  26.02.2019, 16:17
Оценка:  0
гость
Порошенко мразь, все уничтожает вместе с людьми
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