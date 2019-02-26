ВТБ оценил убытки от потери "дочки" в Украине
Убыток российского государственного банка ВТБ от банкротства дочернего ВТБ Банка в Украине составил 17,3 млрд рублей или 263 млн долларов по текущему курсу. Об этом указано в отчете ВТБ за 2018 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
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В 2006 году ВТБ приобрел украинский банк Мрія у Петра Порошенко, который на тот момент входил в группу крупных.
Еще четыре года назад российский ВТБ банк был одним из сильнейших игроков украинского рынка с крупными промышленными клиентами, а его активы превышали 30 млрд грн.
Ранее сообщалось, что вернет ли ВТБ деньги вкладчикам. Материнская структура Внешторгбанка не стала спасать украинскую "дочку", а активы потихоньку начали разворовывать.
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