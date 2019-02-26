Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Грабеж в оборонке": НАБУ начало досудебное расследование махинаций в Укроборонпроме

Комментариев: 0
Журналистское расследование провели Bihus.info, где расследовали махинаций окружения президента Петра Порошенко в оборонной сфере.
НАБУ будет расследовать махинации в Укроборонпроме
НАБУ будет расследовать махинации в Укроборонпроме
facebook.com

Пресс-служба НАБУ сообщила, что Бюро будет расследовать махинации в Укроборонпроме, основываясь на расследовании журналистов Bihus, передает Новое время. 

Читай также: За хищения в Укрзализныце задержан помощник нардепа

“Относительно фактов возможного завладения денежными средствами государственных предприятий и государственного бюджета Украины, совершенного организованной группой в особо крупных размерах 26.02.2019 года детективы НАБУ внесли сведения в Единый реестр и начали досудебное расследование по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украина“, - сказано в заявлении.

Служба сообщила, что часть расследований СМИ уже расследуется в рамках досудебных расследований, осуществляемых детективами Национального бюро. 

Читай также: Завод Укроборонпрома заказал оборудование вдвое дороже рынка - СМИ

Статья 191 УК Украины, ч. 5 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, действия, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Служба часть расследований СМИ уже расследует
Служба часть расследований СМИ уже расследует
facebook.com

Ранее сообщалось, кто такие “грабители оборонки“ Игорь Гладковский, Андрей Рогоза и Виталий Жуков. Журналисты расследовали, кем являются главные махинаторы в украинской оборонке.

Поделись:
Теги: Укроборонпром, хищение средств, хищение госсредств, расследования, коррупция, коррупционные схемы, дело Укроборонпрома, грабители оборонки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь