"Грабеж в оборонке": НАБУ начало досудебное расследование махинаций в Укроборонпроме

Журналистское расследование провели Bihus.info, где расследовали махинаций окружения президента Петра Порошенко в оборонной сфере.

НАБУ будет расследовать махинации в Укроборонпроме facebook.com

Пресс-служба НАБУ сообщила, что Бюро будет расследовать махинации в Укроборонпроме, основываясь на расследовании журналистов Bihus, передает Новое время.

Читай также: За хищения в Укрзализныце задержан помощник нардепа

“Относительно фактов возможного завладения денежными средствами государственных предприятий и государственного бюджета Украины, совершенного организованной группой в особо крупных размерах 26.02.2019 года детективы НАБУ внесли сведения в Единый реестр и начали досудебное расследование по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украина“, - сказано в заявлении.

Служба сообщила, что часть расследований СМИ уже расследуется в рамках досудебных расследований, осуществляемых детективами Национального бюро.

Читай также: Завод Укроборонпрома заказал оборудование вдвое дороже рынка - СМИ

Статья 191 УК Украины, ч. 5 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, действия, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Служба часть расследований СМИ уже расследует facebook.com

Ранее сообщалось, кто такие “грабители оборонки“ Игорь Гладковский, Андрей Рогоза и Виталий Жуков. Журналисты расследовали, кем являются главные махинаторы в украинской оборонке.