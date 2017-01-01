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Нафтогаз назвал стоимость увеличения добычи газа

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Цена в 10,65 гривен за кубометр газа позволит за пять лет увеличить добычу до 20 миллиардов кубометров в год, подсчитали в компании.
Траты на добычу газа нужно увеличить в 8,5 раз, считают в Нафтогазе
Траты на добычу газа нужно увеличить в 8,5 раз, считают в Нафтогазе
Getty Images

Для обеспечения роста добычи газа инвестиция в цене газа должна увеличиться в 8,5 раз Об этом говорится в презентации Нафтогаза, пишет Радио Свобода в среду, 27 февраля. 

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В компании подсчитали, что с каждого проданного кубометра по текущей цене 8,55 грн на инвестиции идет 34 копейки и доля инвестиций в цене газа должна составлять 2,1 грн, если нужно удержать добычу газа, и 2,9 грн - если нужно ее нарастить.

В Нафтогазе также заявили, что государство забирает 5,91 грн с 8,55 грн на каждом проданном кубометре. Еще 2,30 грн в тарифе формируются за счет тарифов облгазов на распределение и поставку газа (с НДС), операционных затрат на добычу и транспортировку, недополученных средств от потребителей и покрытие убытков от импорта газа для ПСО, то есть компаний, на которые возложены специальные обязанности. 

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Согласно презентации, крупнейшая компания по добыче газа Укргаздобыча должна вкладывать 29 млрд грн в год, чтобы сохранять текущий уровень добычи (15,5 млрд кубометров в 2018 году).

Нафтогаз считает рыночной ценой газа 10,65 грн за кубометр. Это, по подсчетам компании, позволило бы Украгаздобыче в течение пяти лет увеличить добычу до 20 млрд кубометров.

Ранее сообщалось, что Гройсман заявил о провале планов по добыче газа. Виновной в срыве планов по добыче газа премьер считает Укргаздобычу, наростившую добычу всего на 0,3%.

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Теги: инвестиции, газ, Нафтогаз, добыча газа, цена на газ, тарифы на газ
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