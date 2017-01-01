Нафтогаз назвал стоимость увеличения добычи газа
Для обеспечения роста добычи газа инвестиция в цене газа должна увеличиться в 8,5 раз Об этом говорится в презентации Нафтогаза, пишет Радио Свобода в среду, 27 февраля.
Читай также: Добыча газа в Украине за год незначительно выросла: Инфографика
В Нафтогазе также заявили, что государство забирает 5,91 грн с 8,55 грн на каждом проданном кубометре. Еще 2,30 грн в тарифе формируются за счет тарифов облгазов на распределение и поставку газа (с НДС), операционных затрат на добычу и транспортировку, недополученных средств от потребителей и покрытие убытков от импорта газа для ПСО, то есть компаний, на которые возложены специальные обязанности.
Читай также: Госшахты не платят работникам и работают в убыток
Согласно презентации, крупнейшая компания по добыче газа Укргаздобыча должна вкладывать 29 млрд грн в год, чтобы сохранять текущий уровень добычи (15,5 млрд кубометров в 2018 году).
Нафтогаз считает рыночной ценой газа 10,65 грн за кубометр. Это, по подсчетам компании, позволило бы Украгаздобыче в течение пяти лет увеличить добычу до 20 млрд кубометров.
Ранее сообщалось, что Гройсман заявил о провале планов по добыче газа. Виновной в срыве планов по добыче газа премьер считает Укргаздобычу, наростившую добычу всего на 0,3%.
Полная версия правил