Укрзализныця ввела ограничения из-за нехватки топлива

Перевозчик передал всем региональным филиалам телеграммы с требованием срочно экономить топливо. В регионах же сообщают, что дизеля у них осталось на день-два.

Укрзализныця ввела ограничение на использование дизельного топлива в связи с прекращением поставок и критически низкими запасами. Об этом свидетельствует копия телеграммы от 22 февраля за подписью члена правления УЗ Иренеуша Василевского, которая есть в распоряжении издания enkorr.

Читай также: Укрзализныцю обвинили в массовой подтасовке тендеров

“В связи с временным прекращением централизованной поставки ДТ на региональные филиалы обязываю срочно принять меры по экономии затрат топлива“, - следует из телеграммы.

Региональным подразделениям поручено максимально сократить парк тепловозов, задействованных в маневровой работе и оптимизировать пропуск грузовых поездов по электрифицированным участкам.

Также приостановлена выдача ДТ для выполнения работ по модернизации, ремонта колеи и других работ, связанных с обслуживанием инфраструктуры, за исключением аварийных ситуаций. Также до возобновления поставок топлива остановлено выполнение всех работ по модернизации и ремонту инфраструктуры, требующих затрат ДТ.

Читай также: Экспрессом на Борисполь воспользовались 4% авиапассажиров

В локомотивных и мотовагонных депо поручено слить дизельное топливо с тепловозов, отставленных в резерв.

В свою очередь региональные подразделения сообщают о критически низких запасах ДТ. В частности, Южная железная дорога сообщила, что по состоянию на 22 февраля остаток ДТ оставался на один день работы.

“Юго-Западная железная дорога тогда же сообщила о 181 т запаса, также достаточного для одного дня, аналогичная ситуация и на Одесской железной дороге. Приднепровская железная дорога сообщила о запасе в 310,3 т (три дня), Львовская железная дорога“ — о запасе на два дня работы.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця сбросила нефтепродукты в киевской канализации. Локомотивное депо Дарница осуществило сброс нефтепродуктов в городской канализационной сети.