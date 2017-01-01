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Порошенко приехал на открытие ветровой электростанции Ахметова

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Президент Петр Порошенко открыл первую очередь Приморской ветроэлектростанции в Запорожской области.

Президент Петр Порошенко принял участие в открытии первой очереди Приморской ветроэлектростанции (ВЭС) в Запорожской области. Об этом он написал в Twitter. 

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Ветроэлектростанцю запустило подразделение энергетического холдинга ДТЭК Рината Ахметова – ДТЭК ВИЭ, которое управляет активами компании в сфере альтернативной энергетики.

"Открытие первой очереди Приморской ВЭС – не локальное, а важное для всей Украины событие. Это 500 рабочих мест в ходе строительства, налоговые отчисления в госбюджет, которые в 2018 году составили почти 280 млн грн", – сообщил президент.

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"Запорожская атомная электростанция является крупнейшей в Европе и шестой по размерам АЭС в мире. Но времена меняются и теперь уже альтернативная, возобновляемая энергетика начинает реализовываться именно в Запорожской области. Речь идет о высокоэффективном и высокотехнологичном проекте", – сообщил Порошенко во время открытия.

Он подчеркнул, что для развития страны необходима инновационная модернизация энергетики, поскольку традиционные подходы к энергетической отрасли в Украине себя исчерпали.

Ранее сообщалось, что в Украине заработала крупнейшая солнечная электростанция. Солнечная электростанция состоит из почти 750 тысяч солнечных панелей общей мощностью 200 МВт.

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Теги: видео, электроэнергия, Порошенко, электростанция, ветровая энергетика, Ринат Ахметов, Петр Порошенко
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