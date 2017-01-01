Жилой массив и ТРЦ: Тигипко рассказал, зачем купил "Кузню" Порошенко

Бизнесмен планирует построит на территории завода жилой массив и торгово-офисный центр.

Бизнесмен Сергей Тигипко планирует построить на территориях завода Кузня на Рыбальском в Киеве жилой массив и торгово-офисный центр. Об этом он заявил в интервью журналу Новое время.

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По его словам, он рассматривает Кузню на Рыбальском не только как промышленный, но и как комплексный девелоперский проект. Бизнесмен добавил, что производство завода переноситься не будет, однако, большие площади на Рыбальском полуострове не задействованы в производственных целях и используются неэффективно.

"Вот на этой территории мы и планируем начать в ближайшее время масштабный строительный проект. Скорее всего, это будет жилой массив - со школами, детскими садиками, коммерческой недвижимостью. Что же касается участка в 9 га возле железнодорожного вокзала, то на нем планируем построить большой торгово-офисный центр", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Порошенко и Кононенко продали "Кузню" Тигипко: Инвестфонды Петра Порошенко и Игоря Кононенко подписали пакет документов о продаже ЗАО Завод Кузница на Рыбальском группе ТАС.