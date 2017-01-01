Последняя возможность посетить Лабораторию Онлайн Бизнеса 2019 выгодно

Всего месяц прошел с открытия официальных продаж билетов на главное бизнес-событие года – Лабораторию Онлайн Бизнеса 2019. Но организаторы утверждают, что их количество вскоре может приблизиться к нулю. В связи с этим было принято решение повысить стоимость.

Уже сегодня, 28 февраля, цены на все пакеты участия значительно вырастут. Поэтому возможность наиболее выгодно попасть на мероприятие есть только до конца дня:

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В начале месяца на официальном сайте саммита был открыт список выступающих. Среди них:

Дмитрий Дубилет – cооснователь первого украинского интернет-банка Monobank.

cооснователь первого украинского интернет-банка Monobank. Евгений Черняк – владелец Global Spirits, основатель проекта Big Money. Входит в TOP-100 Forbes Ukraine.

владелец Global Spirits, основатель проекта Big Money. Входит в TOP-100 Forbes Ukraine. Алекс Яновский – совладелец и директор сети ресторанов “Суши Мастер“ с годовым оборотом $30,5+ млн.

совладелец и директор сети ресторанов “Суши Мастер“ с годовым оборотом $30,5+ млн. Давид Браун – основатель IT-компании TemplateMonster, проданной за $100 млн.

основатель IT-компании TemplateMonster, проданной за $100 млн. Дмитрий Деркач – сооснователь успешной украинской сети кинотеатров “Планета Кино“.

Полный список спикеров доступен на сайте gmsummit.me .

В 2019-м GeniusMarketing проведет уже пятую ежегодную Лабораторию. В честь этого ивент пройдет в стиле All Stars. По словам основателя компании-организатора Олеся Тимофеева, с 17 по 19 мая отрасль бизнес-мероприятий будет полностью переизобретена. В зале ожидается более 4 000 человек и невероятная атмосфера.