НАК: Пятая страна начала взыскание долгов Газпрома

Процедура взыскания долгов с российской компании по решениям Стокгольмского арбитража началась в юрисдикции Люксембурга, утверждают в Нафтогазе.

Процедуры взыскания долгов с Газпрома идут в Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и США и в Люксембурге facebook.com

Нафтогаз в годовщину победы над Газпромом в Стокгольмском арбитраже заявил, что уже пятая страна начала процедуру взыскания долгов с российской компании. Такие действия проходят в юрисдикции Люксембурга.

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"Мы уже получили газ на сумму $2,1 млрд. Остальное взимаем через процесс принудительного исполнения в нескольких юрисдикциях - Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и США, а недавно и в Люксембурге. В ближайшее время возможны процессы и в других странах", - сообщается в Facebook компании.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз заявил о шантаже на газовых переговорах. Украину категорически не устраивает предложение российской стороны продлить существующий контракт.