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НАК: Пятая страна начала взыскание долгов Газпрома

Комментариев: 1
Процедура взыскания долгов с российской компании по решениям Стокгольмского арбитража началась в юрисдикции Люксембурга, утверждают в Нафтогазе.
Процедуры взыскания долгов с Газпрома идут в Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и США и в Люксембурге
Процедуры взыскания долгов с Газпрома идут в Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и США и в Люксембурге
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Нафтогаз в годовщину победы над Газпромом в Стокгольмском арбитраже заявил, что уже пятая страна начала процедуру взыскания долгов с российской компании. Такие действия проходят в юрисдикции Люксембурга. 

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"Мы уже получили газ на сумму $2,1 млрд. Остальное взимаем через процесс принудительного исполнения в нескольких юрисдикциях - Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и США, а недавно и в Люксембурге. В ближайшее время возможны процессы и в других странах", - сообщается в Facebook компании.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз заявил о шантаже на газовых переговорах. Украину категорически не устраивает предложение российской стороны продлить существующий контракт.

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Теги: газ, Газпром, Нафтогаз, долги, Люксембург, Стокгольмский арбитраж
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  28.02.2019, 16:25
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Прикольно так! Швейцария и Британия заморозили взыскание (до рассмотрения апелляции Газпрома), в Нидерландах кроме арендованного офиса ничего не обнаружили... Что реально взыскано - так это "премия для мамочки" Кобелевым, и то взята из абонплаты украинских потребителей и послана в штаты!
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