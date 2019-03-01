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Нафтогаз: Долг Газпрома за год вырос на $200 млн

Комментариев: 2
Задолженность российского Газпрома перед украинским Нафтогазом за год увеличилась почти на 200 миллионов долларов.
В Нафтогазе подсчитали проценты, которые набежали за год задолженности Газпрома
В Нафтогазе подсчитали проценты, которые набежали за год задолженности Газпрома
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Задолженность российского Газпрома перед украинским Нафтогазом выросла почти на $200 миллионов. Об этом заявил исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко, сообщает в четверг, 28 февраля пресс-служба компании

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Указано, что причиной этого он назвал невыполнение россиянами решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма о выплате $2,56 млрд Украине.

"Мы заставим Газпром выполнить решение арбитража по транзитному делу и заплатить нам $2,6 млрд плюс проценты, которых за год набежало почти $200 млн", - заявил Витренко.

Ранее сообщалось, что пятая страна начала взыскание долгов Газпрома. Процедура взыскания долгов с российской компании по решениям Стокгольмского арбитража началась в юрисдикции Люксембурга, утверждают в Нафтогазе.

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Теги: газ, Украина-Россия, Газпром, Нафтогаз, долги, долг, задолженность, российский газ, транзит газа, газовая война
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Комментариев (2)
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МаюРацию    01.03.2019, 11:13
Оценка:  0
МаюРацию
Дурень думкой богатеет
CernijMartin    01.03.2019, 10:55
Оценка:  0
CernijMartin
а они об этом долге знают? не смешите писю она и так смешная
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