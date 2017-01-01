Нафтогаз оценил потерю активов в Крыму в $8 млрд

Нафтогаз требует возместить за потерянные активы 5 миллиардов долларов и еще 3 миллиарда процентов.

Нафтогаз рассчытывает остудить 8 миллиардов долларов за утраченные в Крыму активы facebook.com

Нафтогаз намерен требовать от России возмещения 8 миллиардов долларов с учетом процентов по делу о потере активов в Крыму. Об этом заявил в пятницу, 1 марта, исполнительный директор компании Юрий Витренко в Facebook Читай также: Нафтогаз: Долг Газпрома за год вырос на $200 млн "Сумма, которую требует группа Нафтогаз, составляет около 5 миллиардов долларов (около 8 миллиардов если добавить проценты). Расчеты подтверждены авторитетными независимыми международными экспертами", - написал Витренко. Ранее сообщалось, что Коболев заявил о победе в Гааге по активам в Крыму. Украинской компании удалось доказать, что юрисдикция арбитража распространяется на случай с Крымом, а также виновность РФ в захвате активов.

КорреспонденТ.biz