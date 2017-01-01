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Нафтогаз оценил потерю активов в Крыму в $8 млрд

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Нафтогаз требует возместить за потерянные активы 5 миллиардов долларов и еще 3 миллиарда процентов.
Нафтогаз рассчытывает остудить 8 миллиардов долларов за утраченные в Крыму активы
Нафтогаз рассчытывает остудить 8 миллиардов долларов за утраченные в Крыму активы
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Нафтогаз намерен требовать от России возмещения 8 миллиардов долларов с учетом процентов по делу о потере активов в Крыму. Об этом заявил в пятницу, 1 марта, исполнительный директор компании Юрий Витренко в Facebook

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"Сумма, которую требует группа Нафтогаз, составляет около 5 миллиардов долларов (около 8 миллиардов если добавить проценты). Расчеты подтверждены авторитетными независимыми международными экспертами", - написал Витренко.

Ранее сообщалось, что Коболев заявил о победе в Гааге по активам в Крыму. Украинской компании удалось доказать, что юрисдикция арбитража распространяется на случай с Крымом, а также виновность РФ в захвате активов.
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Теги: Россия, Гаагский трибунал, Крым, Нафтогаз, активы
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