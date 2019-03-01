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Дефицит топлива: Укрзализныця не может купить дизель

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Не смотря на нехватку топлива Укрзализныця снова на десять дней продлила срок приема заявок по поставке дизеля.
Железная дорога Украины может остаться без топлива
Железная дорога Украины может остаться без топлива
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Филиал Центр обеспечения производства Укрзализныци снова на десять дней продлил срок приема заявок на участие в формульном тендере по поставке дизельного топлива. Об этом свидетельствуют данные системы ProZorro, передает enkorr

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Прием заявок продолжен на четыре тендера, каждый из которых предполагает закупку 15 тыс. тон дизельного топлива. Неделей ранее Укрзализныця также продлила срок приема заявок только по четырем из семи процедур, а две оставшиеся были отменены из-за отсутствия заявок от поставщиков.

Таким образом из заявленных в конце декабря прошлого года семи тендеров на 100 тыс т активными остаются четыре на поставку 60 тыс тон. Эта закупка была объявлена 22 декабря 2018 г. Изначально конечный срок подачи заявок был определен - 22 января, потом - 29 января, 5 февраля и 13 февраля, 21 февраля, 1 марта и теперь 11 марта. 

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Причина продления сроков официально не сообщается. В то же время, по данным enkorr, ЦОП предоставил дополнительную неделю для подачи заявок в связи с отсутствием интереса трейдеров по причине низкой ожидаемой стоимости ресурса. Она была рассчитана в день объявления торгов на уровне 26 488,86 грн/т.

Ранее сообщалось, что перевозчик передал всем региональным филиалам телеграммы с требованием срочно экономить топливо. В регионах же сообщают, что дизеля у них осталось на день-два. 

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Теги: топливо, Укрзализныця, дизельне паливо, дизель
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  01.03.2019, 17:08
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гость
А чего, у Нафтогаза закупить нельзя (необходимо 10 посредников)? Или тоже все деньги пошли на з/п и премии руководству. Вагоны с 1980 г. не менялись, суки.
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