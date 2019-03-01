Дефицит топлива: Укрзализныця не может купить дизель

Не смотря на нехватку топлива Укрзализныця снова на десять дней продлила срок приема заявок по поставке дизеля.

Филиал Центр обеспечения производства Укрзализныци снова на десять дней продлил срок приема заявок на участие в формульном тендере по поставке дизельного топлива. Об этом свидетельствуют данные системы ProZorro, передает enkorr.

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Прием заявок продолжен на четыре тендера, каждый из которых предполагает закупку 15 тыс. тон дизельного топлива. Неделей ранее Укрзализныця также продлила срок приема заявок только по четырем из семи процедур, а две оставшиеся были отменены из-за отсутствия заявок от поставщиков.

Таким образом из заявленных в конце декабря прошлого года семи тендеров на 100 тыс т активными остаются четыре на поставку 60 тыс тон. Эта закупка была объявлена 22 декабря 2018 г. Изначально конечный срок подачи заявок был определен - 22 января, потом - 29 января, 5 февраля и 13 февраля, 21 февраля, 1 марта и теперь 11 марта.

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Причина продления сроков официально не сообщается. В то же время, по данным enkorr, ЦОП предоставил дополнительную неделю для подачи заявок в связи с отсутствием интереса трейдеров по причине низкой ожидаемой стоимости ресурса. Она была рассчитана в день объявления торгов на уровне 26 488,86 грн/т.

Ранее сообщалось, что перевозчик передал всем региональным филиалам телеграммы с требованием срочно экономить топливо. В регионах же сообщают, что дизеля у них осталось на день-два.