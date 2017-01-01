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Предприниматели поделились самыми важными проблемами малого бизнеса

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Индекс настроений малого бизнеса снизился до 2,7 пунктов.
Настроения малого бизнеса ухудшились
Настроения малого бизнеса ухудшились
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Данные исследования, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА) показали, что индекс настроений малого бизнеса снизился на 0,5 до 2,7 пунктов из 5 возможных, передает Сегодня. 

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Высокое налогообложение является самой волнующей проблемой. Важным также является высокий уровень коррупции (52%) и война на востоке Украины (47%).

Всего были опрошены 133 собственника и директора малого бизнеса, опрос проводился в декабре 2018 года.

Эксперт по налогам Юрий Цыганок отмечает, что объективно налоговая нагрузка не изменилась, но малый бизнес стал к ней более чувствительным. Также, по его словам, есть проблемы с возмещением налога на добавленную стоимость (НДС). 

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"Воспринимаемый уровень налогообложения находится в сфере администрирования и проверок", – отметил Цыганок.

Юрий отмечает, что ужесточение контроля над выплатой единого социального взноса и легализация (налоги за наемных сотрудников) также сильно повлияли на малый бизнес.

"Изменилось восприятие бизнесом налоговой нагрузки. Но единый налог не отменили. Упрощенная система осталась, мягче она только в Грузии. В остальных странах более жесткие ставки", – резюмировал Цыганок.

Ранее сообщалось, к чему приведет решение НБУ снизить граничную сумму расчета наличными с физлицами.

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Теги: малый бизнес, малый и средний бизнес в украине, индекс настроений, налогообложение, НДС, ЕСВ
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