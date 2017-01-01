Предприниматели поделились самыми важными проблемами малого бизнеса

Индекс настроений малого бизнеса снизился до 2,7 пунктов.

Данные исследования, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА) показали, что индекс настроений малого бизнеса снизился на 0,5 до 2,7 пунктов из 5 возможных, передает Сегодня.

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Высокое налогообложение является самой волнующей проблемой. Важным также является высокий уровень коррупции (52%) и война на востоке Украины (47%).

Всего были опрошены 133 собственника и директора малого бизнеса, опрос проводился в декабре 2018 года.

Эксперт по налогам Юрий Цыганок отмечает, что объективно налоговая нагрузка не изменилась, но малый бизнес стал к ней более чувствительным. Также, по его словам, есть проблемы с возмещением налога на добавленную стоимость (НДС).

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"Воспринимаемый уровень налогообложения находится в сфере администрирования и проверок", – отметил Цыганок.

Юрий отмечает, что ужесточение контроля над выплатой единого социального взноса и легализация (налоги за наемных сотрудников) также сильно повлияли на малый бизнес.

"Изменилось восприятие бизнесом налоговой нагрузки. Но единый налог не отменили. Упрощенная система осталась, мягче она только в Грузии. В остальных странах более жесткие ставки", – резюмировал Цыганок.

Ранее сообщалось, к чему приведет решение НБУ снизить граничную сумму расчета наличными с физлицами.