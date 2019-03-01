Россия построила две трети Северного потока-2

Протяженность маршрута двух ниток газопровода составляет более 1200 километров.

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Компания Nord Stream 2 AG построила более 800 км трубопровода Северный поток-2 по дну Балтийского моря. Об этом сообщается на сайте компании в пятницу, 1 марта.

Как отмечается, крупнейшее в мире трубоукладочное судно Pioneering Spirit, которое ведет строительство, временно покинет акваторию Балтийского море, чтобы выполнить контрактные обязательства в шведских водах в Северном море. Эти обстоятельства были обговорены еще весной 2017 года.

В течение месяца судно вернется к работе по укладке трубопровода.