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Россия построила две трети Северного потока-2

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Протяженность маршрута двух ниток газопровода составляет более 1200 километров, уже построено 800 километров.
Судно Pioneering Spirit временно прекратит работу по укладке Северного потока-2
Судно Pioneering Spirit временно прекратит работу по укладке Северного потока-2
nord-stream2.com

Компания Nord Stream 2 AG построила более 800 км трубопровода Северный поток-2 по дну Балтийского моря. Об этом сообщается на сайте компании в пятницу, 1 марта. 

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Протяженность маршрута двух ниток газопровода составляет более 1200 километров.

Как отмечается, крупнейшее в мире трубоукладочное судно Pioneering Spirit, которое ведет строительство, временно покинет акваторию Балтийского море, чтобы выполнить контрактные обязательства в шведских водах в Северном море. Эти обстоятельства были обговорены еще весной 2017 года.

В течение месяца судно вернется к работе по укладке трубопровода.

Две ветки Северного потока-2 должны быть построены до конца 2019 года. 
 
Ранее сообщалось, что ЕС одобрил влияющую на Северный поток-2 директиву. Действие газовой директивы ЕС будет распространятся на газопроводы из третьих стран, включительно с Северным потоком-2.
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Теги: Россия, Северный поток, Балтийское море, газопровод
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Комментариев (1)
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ГунВсемогущий    01.03.2019, 17:09
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ГунВсемогущий
Чем быстрее Россия построит СП-2 и введёт его в эксплуатацию,тем скорее мы скажем"остаточне прощавай""российской газовой игле".Ведь в годы ВМВ по территории гитлеровской Германии не проходил советский газ.Вот и у нас не нужен газ"аХрессора"и"ок кЮпанта"!
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