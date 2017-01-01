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Из Украины в Германию запустили новый авиарейс

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Wizz Air запустил новый рейс из Украины в Германию. С 1 марта стартовали рейсы Киев-Бремен.
Wizz Air запустил новый рейс из Киева
Wizz Air запустил новый рейс из Киева
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Wizz Air 1 марта начал выполнять полеты по маршруту Киев-Бремен (Германия), сообщает пресс-служба аэропорта Киев (Жуляны), в котором базируется авиакомпания. 

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Рейсы в марте будут выполняться по понедельникам и пятницам, а с апреля - по вторникам и субботам.

2 марта лоукостер запускает еще два рейса - в Биллун (Дания) и Ригу (Латвия). С 3 марта ожидается открытие рейса Львов-Копенгаген (Дания). Эти рейсы Wizz Air анонсировал в августе прошлого года. 

Ранее сообщалось, что опубликовано список самых дешевых авиабилетов. С марта украинцам предоставят возможность полететь дешево в 15 городов Европы.

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Теги: Киев, Германия, авиаперелет, Wizz air, Авиарейсы, Wizz Air Украина
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