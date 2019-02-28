Дело Фирташа: В Лондоне арестовали его дом и старую станцию метро

Иск в суд был подан представителями банка ВТБ.

Высокий суд Англии и Уэльса арестовал два особняка в Лондоне и часть бывшей станции лондонского метро, оцениваемые в более 50 млн фунтов стерлингов и принадлежащие бизнесмену Дмитрию Фирташу, передает Экономическая правда со ссылкой на Коммерсант.

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Иск в суд был подан представителями ВТБ 26 февраля в поддержку решения окружного суда кипрского города Лимасол, так как структуры Фирташа не вернули кредиты банку на сумму 2,5 млрд рублей.

Лондонский суд также обязал ответчика раскрыть все свои активы, на которые может быть обращено взыскание.

"Отказ сделать это грозит миллиардеру обвинением в неуважении и оскорблении правосудия, за что его могут приговорить к нескольким годам тюрьмы", - говорится в статье.

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В первую очередь под обеспечительные меры попали 2 объекта "объекта элитной недвижимости" в центре Лондона. Ими являются пятиэтажный особняк общей площадью более 1,5 тыс. кв. метров, находящийся в престижном районе Найтсбридж рядом с Гайд-парком и часть бывшей станции лондонского метро.

Особняк Фирташа в Лондоне Экономическая правда

Станция лондонского метро "Бромптон-роуд" является фактически исторической – площадью в 2,6 тыс кв м, она открылась 15 декабря 1906 года. Однако она оказалась слишком близко расположена к соседним станциям "Найтсбридж" и "Южный Кенсингтон". Содержать ее власти сочли нецелесообразным и в июле 1934 года закрыли.

Старая станция метро в Лондоне - ныне дом Фирташа facebook.com

В годы войны станция являлась пунктом сил противовоздушной обороны центра Лондона и оставалась таковой до 50-х годов прошлого века. Сейчас в составе комплекса имеются тренировочный зал, гаражи, офисы и столовая, а также подземные помещения, ранее использовавшиеся как часть станции "Бромптон-роуд".

Также под арест попала кинокомпания Фирташа Via Film Ltd, оцениваемой стоимостью в 2 млн фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Фирташа и ее сын хотят отсудить у него €5 млрд за шантаж. Экс-жена обвиняет Фирташа в преступном злоупотреблении доверием, отмывании денег, вымогательстве, мошенничестве и угрозах.