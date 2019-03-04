Дело о взятке Коломойского для Кучмы закрыли - СМИ

В 2015 году Коломойский заявил, что в 2003-2004 годах давал взятки Пинчуку на избирательную кампанию Кучмы за право управлять Укрнафтой.

САП не нашла состава преступления в действиях Пинчука по заявлению Коломойского facebook.com/tvzvezda

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело о получении бывшим президентом Леонидом Кучмой и его зятем бизнесменом Виктором Пинчуком 110 миллионов долларов взятки от бизнесмена Игоря Коломойского за право контроля над компанией Укрнафта. Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на ответ Генпрокуратуры.

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Отмечается, что дело закрыли 2 августа 2018 года из-за "отсутствия состава преступления".

Издание напоминает, что в 2015 году на заседании Спецкомиссии Верховной Рады по вопросам приватизации Коломойский заявил, что в 2003-2004 годах давал взятки Пинчуку на избирательную кампанию Кучмы за право управлять Укрнафтой. Комиссия ВР обратилась в Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное производство по этому факту.

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Согласно решению Соломенского райсуда Киева от 30 августа 2016, адвокат Коломойского предоставил следствию копии документов, среди которых - копия соглашения о сотрудничестве по достижению оперативного контроля над Укрнафтой от 25 января 2003-го.

Во исполнение этих договоренностей 30 января 2003-го был избран новый председатель правления Укрнафты - Игорь Палица, который назначил новых заместителей и главного бухгалтера. Также были избраны новые члены набсовета, среди которых - Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский. Возглавил набсовет Юрий Бойко.

Ранее сообщалось, что Игорь Коломойский и подконтрольная ему компания просят суд признать недействительным договор о национализации ПриватБанка.