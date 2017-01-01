Нафтогаз подал в суд из-за премии Коболеву
Аудиторы сочли решение вознаградить Коболева премией в размере 228 млн гривен нарушением распоряжения Кабмина.
Нафтогаз подал иск в Окружной админсуд Киева к Госаудитслужбе по выплате премии председателю правления компании Андрею Коболев за победу над Газпромом в Стокгольмском арбитраже.
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Аудиторы сочли решение вознаградить Коболева премией в размере 228 млн гривен ($8,5 млн) нарушением распоряжения Кабинета министров.
Истец просит суд признать противоправным и отменить полностью требование ГАСУ.
В то же время, в требовании указано и о том, что во время проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Нафтогаза было установлено нарушение законодательства, в частности, без оснований списана дебиторская задолженность Газпрома на сумму более 11 млн грн, чем нанесен ущерб на указанную сумму.
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В то же время, как считает истец, в результате осуществления арбитражным судом зачета встречных требований Нафтогаза и Газпрома данная сумма предоплаты, в счет которой российская компания не поставлял газ украинской, является погашенной и подлежит списанию.
Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по этому административному делу.
Ранее сообщалось, что Андрей Коболев сообщил, что сумма его месячной заработной платы это "больше, чем семь цифр до запятой".
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