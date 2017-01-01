Нафтогаз подал в суд из-за премии Коболеву

Аудиторы сочли решение вознаградить Коболева премией в размере 228 млн гривен нарушением распоряжения Кабмина.

Нафтогаз подал иск в Окружной админсуд Киева к Госаудитслужбе по выплате премии председателю правления компании Андрею Коболев за победу над Газпромом в Стокгольмском арбитраже.

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Аудиторы сочли решение вознаградить Коболева премией в размере 228 млн гривен ($8,5 млн) нарушением распоряжения Кабинета министров.

Истец просит суд признать противоправным и отменить полностью требование ГАСУ.

В то же время, в требовании указано и о том, что во время проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Нафтогаза было установлено нарушение законодательства, в частности, без оснований списана дебиторская задолженность Газпрома на сумму более 11 млн грн, чем нанесен ущерб на указанную сумму. Читай также: Коболев: Дешевого газа для населения не будет В то же время, как считает истец, в результате осуществления арбитражным судом зачета встречных требований Нафтогаза и Газпрома данная сумма предоплаты, в счет которой российская компания не поставлял газ украинской, является погашенной и подлежит списанию.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по этому административному делу.