Укроборонпром прокомментировал дело о "хищении в оборонке"

Концерн обвиняет журналистов в манипуляциях.

В Укроборонпроме утверждают, что их точку зрения в сюжете не привели facebook.com/ukroboronprom

Государственный концерт Укроборонпром поделился заявлением о хищении 300 тыс долларов на поставках высотомеров из России, в котором заявил о том, что расследование "имеет признаки манипуляций и является проявлением заангажированной журналистики", передает ТСН.

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В Укроборонпроме утверждают, что их точку зрения в сюжете не привели.

"Информация о так называемом семикратном повышении цены на приборы для Ан-26 является некорректной. В договоре с иностранным заказчиком было предусмотрено на два самолета комплектов высотомеров по три прибора в каждом.

Согласно условиям договора, указанные приборы были заменены на новые, изготовленные не позже 2015 года. Украинские авиационные предприятия, к которым обращались представители Концерна, сообщили об отсутствии этих высотомеров. Единственной компанией, которая согласилась доставить эти изделия, было ООО "АН-Сервис", – говорится в официальном заявлении.

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Также в концерне утверждают, что "других фактов импорта в Украину таких приборов (выпуска после 2014 года) официально не зафиксировано" и "категорически некорректным является утверждение журналистов относительно стоимости товаров без полного понимания ими всех нюансов формирования таможенной стоимости".

"О оптимальной цене закупки свидетельствует то, что страна-заказчик приобрела эти приборы именно у украинской стороны, а не непосредственно у производителя – РФ, которая является ее партнером в Таможенном союзе и могла предложить собственную цену.

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Подчеркиваем, что прибыль Концерна по этой поставке была не меньше рентабельности всего контракта. Выполнение этого договора обеспечило работой несколько тысяч работников авиастроительной отрасли Украины, а его общая стоимость составляла около $6 млн", – добавили в Укроборонпроме.

Ранее сообщалось, что Игорь Гладковский подал в суд на журналистов. Фигурант скандала о коррупционных схемах в Укроборонпроме Игорь Гладковский подал судебный иск на журналистов-расследователей.