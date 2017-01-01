Регулятор начинает масштабные проверки облгазов

Нацкомиссия проверит 20 облгазов в 15 областях относительно справедливости начислений в платежках.

С зимы облгазы увеличили доначисления в платежках в десять раз facebook.com

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, начинает масштабную проверку 20 облгазов в 15 областях по завышенным суммам в платежках. Об этом сообщила во вторник, 5 марта, председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко в Twitter.

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"Мы начинаем широкомасштабную проверку 20 облгазов в 15 областях относительно справедливости платежек", - написала она.

В частности, будут проверены облгазы в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской и Черновицкой области.

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"Поэтому в первой декаде марта мы начинаем широкомасштабную проверку исполнения решения НКРЭКУ относительно запрета операторам ГРС осуществлять доначисления объемов природного газа за приведение к стандартным условиям. Проверка продлится пять дней, в ходе которой мы проведем детальный анализ фактического потребления газа населением и выставленых счетов. В случае выявленных нарушений будут приняты соответствующие санкции. Результаты проверки будут публично обнародованы и обсуждены", - уточнила Кривенко в Facebook.

Председатель НКРЭКУ рассказала предысторию, из-за чего решили проверить облгазы. "В октябре 2018 года в среднем объемы доначислений составляли 1-1,5% от объема потребления, а уже в декабре-январе - около 5-10%. Учитывая это, в ноябре 2018 НКРЭКУ приняла 42 решения о запрете доначисления дополнительных объемов", - сообщила она.

Ранее сообщалось, что Рева заявил о незаконных суммах в платежках за газ. Министр соцполитики рассказал о мошеннической схеме облгазов. Рева назвал доначисления в платежках незаконными.