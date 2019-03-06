Нафтогаз пожалуется Еврокомиссии на Газпром
Нафтогаз Украины до конца апреля подаст жалобу в Еврокомиссию на нарушения Газпромом антимонопольного законодательства на рынке газа в Европе. Об этом в среду, 6 марта, сообщает УНИАН со ссылкой на исполнительного директора НАК Юрия Витренко.
Читай также: Найденное на Кипре месторождение газа оценили в $30-40 млрд
Он отметил, что если бы Газпром не препятствовал конкуренции на рынке газа, то цена на газ для европейских и украинских потребителей могла бы быть ниже.
"Если бы Газпром не блокировал транзит газа из Центральной Азии, экспорт газа других компаний из России, продажу газа на границе Украины и России, то на рынке ЕС было бы больше конкуренции и ниже цены на газ. Это и есть антиконкурентное поведение российской компании", - пояснил он.
Читай также: В Венесуэле заявили о переносе офиса нефтяной госкомпании в Москву
По словам Витренко, от такого неконкурентного поведения страдают покупатели газа в Европе, в том числе и Украина, поскольку наша страна тоже покупает газ на европейском рынке.
Топ-менеджер отметил, что подобные действия Газпрома должны быть урегулированы со стороны Еврокомиссии. "Эти меры могут включать и штрафы", - добавил он.
Ранее сообщалось, что РФ назвала условия для транзита газа через Украину. Российская сторона готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, но при ряде условий.
Полная версия правил
ГОРАЗДО ДЕШЕВЛЕ.
Так это, надо оттуда проложить транзитную трубу через Россию доВетренко построит? С горем пополам азербайджан ниточку в танап кинул, и то всего на 7ярдов кубов в год!
Что за бред! Так покупайте пиндовский спиженый на 30% дороже, кто вам мешает.Даже для удобства можете закачивать его прямо в украинскую трубу через СПГ-терминал в Одессе! А что, его так и не построили?