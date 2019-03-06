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Нафтогаз пожалуется Еврокомиссии на Газпром

Комментариев: 4
Российская компания нарушает антимонопльное законодательство ЕС, из-за чего в Европе высокие цены на газ, говорит Витренко.
Газпром блокирует эскпорт газа в Европу другими компаниями, говорит Витренко
Газпром блокирует эскпорт газа в Европу другими компаниями, говорит Витренко
Getty Images

Нафтогаз Украины до конца апреля подаст жалобу в Еврокомиссию на нарушения Газпромом антимонопольного законодательства на рынке газа в Европе. Об этом в среду, 6 марта, сообщает УНИАН со ссылкой на исполнительного директора НАК Юрия Витренко. 

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"Российская компания нарушает антимонопольное законодательство ЕС, в связи с этим мы попросим Европейскую комиссию вмешаться и обеспечить конкуренцию на рынке газа", - рассказал Витренко.

Он отметил, что если бы Газпром не препятствовал конкуренции на рынке газа, то цена на газ для европейских и украинских потребителей могла бы быть ниже.

"Если бы Газпром не блокировал транзит газа из Центральной Азии, экспорт газа других компаний из России, продажу газа на границе Украины и России, то на рынке ЕС было бы больше конкуренции и ниже цены на газ. Это и есть антиконкурентное поведение российской компании", - пояснил он. 

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По словам Витренко, от такого неконкурентного поведения страдают покупатели газа в Европе, в том числе и Украина, поскольку наша страна тоже покупает газ на европейском рынке.

Топ-менеджер отметил, что подобные действия Газпрома должны быть урегулированы со стороны Еврокомиссии. "Эти меры могут включать и штрафы", - добавил он.

Ранее сообщалось, что РФ назвала условия для транзита газа через Украину. Российская сторона готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, но при ряде условий.

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Теги: газ, Газпром, Нафтогаз, монополия, Еврокомиссия, антимонопольне законодавство
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Комментариев (4)
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FPN    06.03.2019, 16:51
Оценка:  0
FPN
А У САУДИТОВ ПОЧЕМУ НЕ БЕРУТ?!!!!!
ГОРАЗДО ДЕШЕВЛЕ.
гость  (аноним)  06.03.2019, 16:45
Оценка:  0
гость
Просто стеб и аналогия. Дочка пришла из садика и пожаловалось воспитателю что не поделили игрушку с другой девочкой. Воспитатель выразила озабоченность, поглалила всех по голове, и сказала идти спать. Ничего не напоминает?
гость  (аноним)  06.03.2019, 16:05
Оценка:  -2
гость
Если бы Газпром не блокировал транзит газа из Центральной Азии,

Так это, надо оттуда проложить транзитную трубу через Россию доВетренко построит? С горем пополам азербайджан ниточку в танап кинул, и то всего на 7ярдов кубов в год!
гость  (аноним)  06.03.2019, 16:00
Оценка:  0
гость
Если вы не отзоветесь, мы напишем в спортлото! (В.С.Высоцкий)

Что за бред! Так покупайте пиндовский спиженый на 30% дороже, кто вам мешает.Даже для удобства можете закачивать его прямо в украинскую трубу через СПГ-терминал в Одессе! А что, его так и не построили?
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