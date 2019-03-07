СМИ узнали о новом тайном контракте Минобороны

Минобороны могло сделать свой выбор в пользу заказа автомобилей Варта под давлением политиков, считают эксперты.

Компания Украинская бронетехника получила 200 млн гривен на выполнение тайного контракта Минобороны на поставку бронемашин Варта. Об этом сообщает Глеб Каневский, председатель экспертной организации StateWatch со ссылкой на официальный портал использования публичных финансов, пишет Экономическая правда в четверг, 7 марта.

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Как сообщается, Украинская бронетехника малоизвестная частная фирма, которая до 2015 года называлась Укрглавпак и специализировалась на производстве тары из пластмассы.

Директор фирмы Александр Кузьма является родственником известного в фармбизнесе Николая Кузьмы, который в 2014 году был помощником на общественных началах Сергея Пашинского, председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

В 2015 году в комментарии СМИ Николай Кузьма назвал себя идеологом создания бронемашины Варта.

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"Тайная оплата без конкурса вне Prozorro за автомобиль, который имеет несколько конкурентов на рынке Украины и о технических характеристиках которого достаточно информации в сети Интернет, свидетельствует о том, что Минобороны могло сделать свой выбор в пользу Варта под давлением политиков", - считает Каневский.

В то же время известно, Минобороны пытается взыскать штрафные санкции с компании Украинская бронетехника за недобросовестное выполнение тайных контрактов в предыдущие годы.

В частности сейчас Хозяйственный суд Киева рассматривает иск Минобороны о взыскании 6,67 млн гривен за нарушение обязательств по контракту от 6 июля 2018 года. А с прошлого года этот же суд рассматривал другой иск о взыскании 458 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что компания Богдан Моторс получила полмиллиарда гривен по тайным договорам с Минобороны.