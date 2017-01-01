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Импортный газ для Украины дешевеет

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В феврале Украина в среднем покупала газ по 291 доллару за тысячу кубометров - на 27 долларов дешевле, чем в январе.
Закупочные цены на газ за рубежом снижаются с ноября
Закупочные цены на газ за рубежом снижаются с ноября
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В феврале средняя цена импортного газа составила 291 доллар за тысячу кубометров, что на 8,8% меньше, чем в январе. Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на данные ГФС. 

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"Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 28 февраля 2019 года, которая составляет 7865,04 гривны, или 290,91 доллара, за 1 тысячу кубометров", - говорится в сообщении.

В январе средняя цена импортного газа составляла 318 долларов за тысячу кубометров.

Ранее сообщалось, что регулятор начинает масштабные проверки облгазов. Нацкомиссия проверит 20 облгазов в 15 областях относительно справедливости начислений в платежках.

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Теги: газ, Минэкономики, Импорт, цена на газ, ГФС, тарифы на газ
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