Созданные в Украине умные шлемы для танкистов продадут в Эмиратах

Украинский умный шлем для военных получил контракт в Эмиратах. Речь о стартапе LimpidArmor, который использовал умные очки Microsoft HoloLens в своей разработке.

Украинский стартап LimpidArmor, который создал умный шлем для танкистов на базе очков Microsoft HoloLens, подписал контракт с эмиратским дилером и производителем вооружения IGG. Об этом LIGA.net сообщил СЕО стартапа Михаил Гречухин.

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Он рассказал, что в феврале стартап представил уже готовый продукт на военной выставке IDEX-2019 в Абу-Даби. И в итоге подписал контракт с IGG. Еще с несколькими компаниями стартап ведет переговоры.

Ранее сообщалось, что в Одессе стартапер получил 8 млн долларов за покраску волос. Владислав Уразов с командой разработали приложение, которое позволяет виртуально перекрасить волосы и продали его за 8 млн долларов.