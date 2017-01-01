Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Созданные в Украине умные шлемы для танкистов продадут в Эмиратах

Комментариев: 0
Украинский умный шлем для военных получил контракт в Эмиратах. Речь о стартапе LimpidArmor, который использовал умные очки Microsoft HoloLens в своей разработке.
Умный шлем для танкистов на базе очков Microsoft HoloLens
Умный шлем для танкистов на базе очков Microsoft HoloLens
LimpidArmor

Украинский стартап LimpidArmor, который создал умный шлем для танкистов на базе очков Microsoft HoloLens, подписал контракт с эмиратским дилером и производителем вооружения IGG. Об этом LIGA.net сообщил СЕО стартапа Михаил Гречухин. 

Читай также: Экологический стартап привлек деньги миллиардеров

Он рассказал, что в феврале стартап представил уже готовый продукт на военной выставке IDEX-2019 в Абу-Даби. И в итоге подписал контракт с IGG. Еще с несколькими компаниями стартап ведет переговоры.

Ранее сообщалось, что в Одессе стартапер получил 8 млн долларов за покраску волос. Владислав Уразов с командой разработали приложение, которое позволяет виртуально перекрасить волосы и продали его за 8 млн долларов.

Поделись:
Теги: Украина, армия и вооружение, торговля, Арабские Эмираты, контракт, шлем, виртуальный шлем, вооружение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь