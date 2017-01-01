Зарплаты менджмента Нафтогаза завышены в 3-4 раза - Гройсман
Правительство намерено назначить нового главу Нафтогаза, предложив контракт с рыночной зарплатой.
Условия контракта с председателем правления Нафтогаза, который был подписан в 2016 году, не устраивает правительство из-за завышенных зарплат, которые в 3-4 раза больше, чем получает аналогичный менеджмент в компаниях ЕС. Об этом в четверг, 7 марта, заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе визита в Винницу, сообщает Укринформ.
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"Контракт на тех условиях, на которых он был заключен и подписан в 2016 году - за день или два до назначения нашего правительства, предусматривал ряд условий, которые не устраивают ни общество, ни правительство. В этом контракте предусмотрена возможность выплаты заработной платы менеджмента в 3-4 раза больше, чем аналогичном менеджмента в аналогичных компаниях ЕС. Мы не можем платить в 3-4 раза больше, чем получают коллеги в европейских странах ", - заявил Гройсман.
В то же время он отметил, что новый контракт будет предусматривать рыночную зарплату для нового главы Нафтогаза и четкие требования к деятельности компании.
Ранее сообщалось, что в Нафтогазе назвали точную цифру миллионной зарплаты Коболева. Согласно контракту набсовета Нафтогаза, годовой доход Коболева достигнет 342 млн гривен, а среднемесячная зарплата – 28,5 миллиона гривен.
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