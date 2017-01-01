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Нафтогаз нашел подтверждение мошенничества газсбытов с платежками

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Коболев утверждает, что доказательства найдены, но нужно установить объемы перепроданного газа.
Газ, который "Нафтогаз" передавал газсбытам, частично перепродавался на коммерческие компании
Газ, который "Нафтогаз" передавал газсбытам, частично перепродавался на коммерческие компании
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Председатель правления НАК “Нафтогаза“ Андрей Коболев рассказал, что Нафтогаз нашел доказательства того, что газсбыты перепродавали газ для населения промышленным предприятиям. 

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“На совещании у регулятора, которая состоялась сегодня, обсуждался очень интересный вопрос: система (суточной балансировки газа - прим. ред.) показала факты, подтвержденные решениями и цифровыми подписями газсбытов, о том, что газ, который “Нафтогаз“ передавал газсбытам, частично перепродавался на коммерческие компании“, - рассказал он.

Так, он рассказал, что регуляторы должны провести расследование ситуации, включая, в каких объемах газсбытов перепродавали дешевый газ для нужд населения по рыночной цене коммерческим компаниям.

Ранее сообщалось, что регулятор начинает масштабные проверки облгазов. Нацкомиссия проверит 20 облгазов в 15 областях относительно справедливости начислений в платежках.

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Теги: газсбыт, Нафтогаз, Андрей Коболев, платежки за газ, завышенные платежки
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