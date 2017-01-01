Нафтогаз нашел подтверждение мошенничества газсбытов с платежками
Председатель правления НАК “Нафтогаза“ Андрей Коболев рассказал, что Нафтогаз нашел доказательства того, что газсбыты перепродавали газ для населения промышленным предприятиям.
Читай также: Новое руководство Нафтогаза обвиняют в “газовых схемах“
“На совещании у регулятора, которая состоялась сегодня, обсуждался очень интересный вопрос: система (суточной балансировки газа - прим. ред.) показала факты, подтвержденные решениями и цифровыми подписями газсбытов, о том, что газ, который “Нафтогаз“ передавал газсбытам, частично перепродавался на коммерческие компании“, - рассказал он.
Так, он рассказал, что регуляторы должны провести расследование ситуации, включая, в каких объемах газсбытов перепродавали дешевый газ для нужд населения по рыночной цене коммерческим компаниям.
Ранее сообщалось, что регулятор начинает масштабные проверки облгазов. Нацкомиссия проверит 20 облгазов в 15 областях относительно справедливости начислений в платежках.
Полная версия правил