Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

IKEA в Украине: Шведы откладывают выход на украинский рынок

Комментариев: 0
Причиной отсрочки стала задержка при строительстве Ocean Mall в Киеве. Сейчас в компании рассматривают "альтернативные опции".
В IKEA заявили об отсрочке выхода на украинский рынок
В IKEA заявили об отсрочке выхода на украинский рынок
facebook.com/petroporoshenko

Шведская компания IKEA вынуждена скорректировать планы выхода на украинский рынок из-за задержки строительства торгово-развлекательного центра Ocean Mall в Киеве. Об этом в четверг, 7 марта, сообщила пресс-служба компании на запрос Интерфакс Украина

Читай также: Жилой массив и ТРЦ: Тигипко рассказал, зачем купил "Кузню" Порошенко

"IKEA подтверждает свое стремление менять к лучшему повседневную жизнь украинцев, предлагая доступные товары и решения для дома. Учитывая задержку строительства и получения разрешений ТРЦ Ocean Mall, компания рассматривает альтернативные опции, которые позволяют ей выйти на украинский рынок в кратчайшие сроки", - сообщила IKEA.

Более подробную информацию по выходу IKEA в Украине "будут обнародованы только она станет доступной".

Ранее сообщалось, что стала известна дата и место открытия первого магазина самого крупного мирового продавца мебели IKEA в Украине.

Поделись:
Теги: Киев, компании, IKEA, магазин, задержка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь