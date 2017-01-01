IKEA в Украине: Шведы откладывают выход на украинский рынок
Шведская компания IKEA вынуждена скорректировать планы выхода на украинский рынок из-за задержки строительства торгово-развлекательного центра Ocean Mall в Киеве. Об этом в четверг, 7 марта, сообщила пресс-служба компании на запрос Интерфакс Украина.
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"IKEA подтверждает свое стремление менять к лучшему повседневную жизнь украинцев, предлагая доступные товары и решения для дома. Учитывая задержку строительства и получения разрешений ТРЦ Ocean Mall, компания рассматривает альтернативные опции, которые позволяют ей выйти на украинский рынок в кратчайшие сроки", - сообщила IKEA.
Более подробную информацию по выходу IKEA в Украине "будут обнародованы только она станет доступной".
Ранее сообщалось, что стала известна дата и место открытия первого магазина самого крупного мирового продавца мебели IKEA в Украине.
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