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Немецкие автоконцерны оштрафуют на миллиарды за сговор - СМИ

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Концернам грозят взыскания за сговор в сфере технологий, связанных с контролем выхлопных газов.
Самые жесткие штрафные санкции грозят BMW
Самые жесткие штрафные санкции грозят BMW
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В ближайшие недели Еврокомиссия может наложить миллиардные штрафы на немецких автопроизводителей - Volkswagen, Daimler и BMW (до 1 млрд евро каждому). Об этом сообщило издание Der Spiegel, передает DW. 

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Концернам грозят взыскания за сговор в сфере технологий, связанных с контролем выхлопных газов.

По информации СМИ, автопроизводители незаконно согласовали размер бака для AdBlue - жидкого реагента, который очищает выхлопы дизельных двигателей.

Отмечается, что компании также договорились не устанавливать на бензиновых двигателях фильтры, с помощью которых удалось бы сократить выбросы мелкодисперсных частиц. 

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“Daimler и Volkswagen могут рассчитывать на более мягкие штрафы, чем BMW - эти концерны при расследовании Еврокомиссии сами заявили о совершении правонарушений. В свою очередь руководство баварской компании неоднократно отвергало обвинения, прежде всего те, которые касаются заговора по баках AdBlue“, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ФРГ установила рекорд по добыче энергии из возобновляемых источников. Благодаря необычайно продолжительному лету с большим количеством солнечных дней в сети поступило на 4,3% больше эко-электричества, чем в 2017 году.

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Теги: Германия, BMW, штраф, daimler, Volkswagen, Еврокомиссия, дизельный скандал
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