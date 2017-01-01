Немецкие автоконцерны оштрафуют на миллиарды за сговор - СМИ
В ближайшие недели Еврокомиссия может наложить миллиардные штрафы на немецких автопроизводителей - Volkswagen, Daimler и BMW (до 1 млрд евро каждому). Об этом сообщило издание Der Spiegel, передает DW.
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По информации СМИ, автопроизводители незаконно согласовали размер бака для AdBlue - жидкого реагента, который очищает выхлопы дизельных двигателей.
Отмечается, что компании также договорились не устанавливать на бензиновых двигателях фильтры, с помощью которых удалось бы сократить выбросы мелкодисперсных частиц.
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“Daimler и Volkswagen могут рассчитывать на более мягкие штрафы, чем BMW - эти концерны при расследовании Еврокомиссии сами заявили о совершении правонарушений. В свою очередь руководство баварской компании неоднократно отвергало обвинения, прежде всего те, которые касаются заговора по баках AdBlue“, - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ФРГ установила рекорд по добыче энергии из возобновляемых источников. Благодаря необычайно продолжительному лету с большим количеством солнечных дней в сети поступило на 4,3% больше эко-электричества, чем в 2017 году.
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