Кто претендует на должность Коболева - СМИ

В Кабинете министров заявили, что объявят конкурс на должность нынешнего главы Нафтогаз.

Кабинет министров во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманов объявили, что проведут конкурс на должность главы Нафтогаз вместо нынешнего топ-менеджера Андрея Коболева. КП в Украине разобрались, каких кандидатов на пост главы Нафтогаз поддержат политики.

Читай также: Нафтогаз нашел подтверждение мошенничества газсбытов с платежками

В правительстве заявили, что конкурс будет проходить открыто и даже Андрей Коболев имеет возможность подать свою кандидатуру.

КП утверждают, что Андрей Коболев смог получить поддержку министра внутренних дел Арсена Авакова, который на этих выборах ведет двойную, а может, и тройную игру.

Он, якобы, провел переговоры с Игорем Коломойским и якобы уже есть договоренность, что в случае победы на выборах Владимира Зеленского Андрей Коболев может остаться в своем кресле в обмен на невмешательство в дела Укрнафты, которая важна для Коломойского.

Читай также: Зарплаты менеджмента Нафтогаза завышены в 3-4 раза - Гройсман

Даже, если победит Порошенко, то СМИ заявляют, что Коболев также сможет сохранить место не только из-за Авакова, но и из-за поддержки Запада.

Только если к власти придет Юлия Тимошенко, есть вероятность, что Коболева заменят своей доверенной кандидатурой.

Так, в числе претендентов на должность главы Нафтогаза называют и Андрея Фаворова, которого Юрий Витренко недавно обвинил в коррупции. Якобы на Фаворова будет делать ставку Владимир Гройсман.

Читай также: Замглавы Госдепа США обсудил в Киеве вопрос Нафтогаза

А нынешние руководители Нафтогаза, обвинив его в коррупции, "топят" конкурента. Хотя есть мнение, что Юрий Витренко все делал по собственной инициативе. Как сказал один из экспертов, "отбился от стаи".

Также в кулуарах называют имя Юлии Ковалив, которая ранее была главой наблюдательного совета Нафтогаза. Говорят, что ее лоббируют от Администрации Президента. Но шансы Ковалив попасть на эту должность эксперты оценивают не слишком высоко.

Так как конкурс открыт, поучаствовать могут и другие кандидаты. Например, поучаствовать может и Олег Прохоренко, который с 15 марта увольняется с должности главы компании Укргаздобыча и у которого был конфликт с Коболевым.

Читай также: Коболев рассказал, кому и сколько перечислил на благотворительность

Формально его увольняют за невыполнение программы 20/20, он же в свою очередь уверяет, что причинами срыва наращивания добычи газа стали систематические отказы местных властей согласовывать с компанией лицензии на новые участки.

Ранее сообщалось, что в Нафтогазе назвали точную цифру миллионной зарплаты Коболева. Согласно контракту набсовета Нафтогаза, годовой доход Коболева достигнет 342 млн гривен, а среднемесячная зарплата – 28,5 миллиона гривен.