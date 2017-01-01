Суд в России продлил арест фабрики Roshen

Российские власти позволяют фабрике Roshen эксплуатировать арестованное имущество, но запрещают продавать его или сдавать в аренду.

Басманный суд Москвы продлил срок ареста, наложенного на украинскую кондитерскую корпорацию Roshen в российском городе Липецк. Об этом сообщила пресс-служба Roshen в понедельник, 11 марта.

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Отмечается, что по ходатайству следователя срок обеспечительного ареста, наложенного на 12 объектов недвижимости, продлен до 13 июня 2019.

"Мера суда позволяет фабрике эксплуатировать арестованное имущество, но запрещает продавать его или сдавать в аренду. Под арестом продолжают быть склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса, а также семь земельных участков общей площадью более 700 тыс. кв. метров", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 22 декабря Басманный суд Москвы в очередной раз продлил арест недвижимого имущества и земельных участков Липецкой кондитерской фабрики Roshen, которая принадлежит президенту Украины Петру Порошенко.