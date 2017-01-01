Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Суд в России продлил арест фабрики Roshen

Комментариев: 0
Российские власти позволяют фабрике Roshen эксплуатировать арестованное имущество, но запрещают продавать его или сдавать в аренду.
Фабрика Roshen в Липецке закрыта
Фабрика Roshen в Липецке закрыта
Roshen

Басманный суд Москвы продлил срок ареста, наложенного на украинскую кондитерскую корпорацию Roshen в российском городе Липецк. Об этом сообщила пресс-служба Roshen в понедельник, 11 марта. 

Читай также: Roshen отреагировала на заявление ФСБ о контрабанде

Отмечается, что по ходатайству следователя срок обеспечительного ареста, наложенного на 12 объектов недвижимости, продлен до 13 июня 2019.

"Мера суда позволяет фабрике эксплуатировать арестованное имущество, но запрещает продавать его или сдавать в аренду. Под арестом продолжают быть склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса, а также семь земельных участков общей площадью более 700 тыс. кв. метров", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 22 декабря Басманный суд Москвы в очередной раз продлил арест недвижимого имущества и земельных участков Липецкой кондитерской фабрики Roshen, которая принадлежит президенту Украины Петру Порошенко.

Поделись:
Теги: Москва, суд, арест, Roshen, фабрика, кондитерская фабрика, Рошен
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь