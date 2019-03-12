В Украине начались массовые проверки облгазов

Нацкомиссия начала проверки облгазов из-за "космических" платежек. Проверки будут продолжаться до середины апреля.

В Украине начали проверять операторов газораспределительных сетей из-за завышенных платежек за газ для потребителей. Об этом в Facebook сообщила председатель Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) Оксана Кривенко.

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"О доначислении в платежки потребителей природного газа. Мы уже вчера одновременно начали плановые и внеплановые проверки деятельности 6 операторов газораспределительных сетей, - это Винницагаз, Волыньгаз, Ивано-Франковскгаз, Киевоблгаз, Харьковгаз, Черниговгаз. Сегодня стартовала проверка Закарпатьегаз и Хмельницкгаз", - написала Кривенко.

По ее словам, проверки будут продолжаться до середины апреля.

"Результаты будут публично обнародованы и обсуждены", - подчеркнула глава НКРЕКП.

Ранее сообщалось, что регулятор начинает масштабные проверки облгазов. Нацкомиссия проверит 20 облгазов в 15 областях относительно справедливости начислений в платежках.