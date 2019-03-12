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В Украине начались массовые проверки облгазов

Комментариев: 2
Нацкомиссия начала проверки облгазов из-за "космических" платежек. Проверки будут продолжаться до середины апреля.
Регулятор начал масштабные проверки облгазов
Регулятор начал масштабные проверки облгазов
facebook.com

В Украине начали проверять операторов газораспределительных сетей из-за завышенных платежек за газ для потребителей. Об этом в Facebook сообщила председатель Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) Оксана Кривенко. 

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"О доначислении в платежки потребителей природного газа. Мы уже вчера одновременно начали плановые и внеплановые проверки деятельности 6 операторов газораспределительных сетей, - это Винницагаз, Волыньгаз, Ивано-Франковскгаз, Киевоблгаз, Харьковгаз, Черниговгаз. Сегодня стартовала проверка Закарпатьегаз и Хмельницкгаз", - написала Кривенко.

По ее словам, проверки будут продолжаться до середины апреля.

"Результаты будут публично обнародованы и обсуждены", - подчеркнула глава НКРЕКП.

Ранее сообщалось, что регулятор начинает масштабные проверки облгазов. Нацкомиссия проверит 20 облгазов в 15 областях относительно справедливости начислений в платежках.

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Теги: газ, Тарифы ЖКХ, тарифы, ЖКХ оплата ЖЭК услуги тарифы, жкх тарифы отопление, проверки, повышение тарифов, тарифы на газ, НКРЭКУ
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  12.03.2019, 16:12
Оценка:  0
гость
Т.е. до окончания второго тура выборов. А 5 лет до этого какого хрена делали, кроме повышения тарифов?
Пролисок    12.03.2019, 15:49
Оценка:  +2
Пролисок
Если бы это было по настоящему,должны были Горячую линию с народом организовать!Фактиков бы им подкинули.
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