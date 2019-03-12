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В Нафтогазе планируют платить менеджерам почти по 200 тысяч

Комментариев: 4
В 2019 управленческая зарплата в Нафтогазе будет в 18,6 раз выше средней по Украине и составит почти 200 тыс. грн.
Зарплата управленцев Нафтогаза в 2019 будет в 19 раз выше средней по Украине
Зарплата управленцев Нафтогаза в 2019 будет в 19 раз выше средней по Украине
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Зарплата административно-управленческого персонала Национальной акционерной компании Нафтогаза Украины в 2019 году будет в 18,6 раз выше средней зарплаты по Украине и составит 191,58 тыс. гривен. Об этом говорится в анализе проекта финансового плана компании Министерством экономического развития и торговли, текстом которого располагают Українські Новини

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В проекте финплана говорится, что средняя управленческая зарплата по Украине по виду деятельности "Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха" составляет 10,3 тыс. гривен.

При этом, проектом финплана запланировано выделить 1,788 млрд гривен на оплату труда административно-управленческого персонала, кроме того, к расходам на оплату труда дополнительно включены начисления обеспечений резерва будущих выплат (выплаты бонусов и тд) в сумме 656,3 млн гривен.

Ранее сообщалось, что в правительстве нашли в финансовом плане Нафтогаза скрытый дефицит 84,5 млрд грн и заявили, что компания должна доработать документ на текущий год.

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Теги: зарплаты, Нафтогаз, чиновники, зарплата, минимальная зарплата
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  12.03.2019, 16:20
Оценка:  0
гость
охренели?! твари! ну, не долго вам осталось! скоро 31 марта! вылетите вместе с порохом нахер!!!
Украинец  (аноним)  12.03.2019, 16:15
Оценка:  +1
Украинец
Ха, типа сейчас там не пилят бабло лямами. Ниче, народ все оплатит, хоть по ляму ЗП
гость  (аноним)  12.03.2019, 16:10
Оценка:  +2
гость
Своей нефти и газа практически не добываем, а менеджерам платим очень большие деньги. ЗА ЧТО???
Пролисок    12.03.2019, 15:45
Оценка:  +4
Пролисок
Так вот куда деньги малообеспеченных граждан идут! Не разорвало бы вас!
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