В Нафтогазе планируют платить менеджерам почти по 200 тысяч

В 2019 управленческая зарплата в Нафтогазе будет в 18,6 раз выше средней по Украине и составит почти 200 тыс. грн.

Зарплата управленцев Нафтогаза в 2019 будет в 19 раз выше средней по Украине facebook.com

Зарплата административно-управленческого персонала Национальной акционерной компании Нафтогаза Украины в 2019 году будет в 18,6 раз выше средней зарплаты по Украине и составит 191,58 тыс. гривен. Об этом говорится в анализе проекта финансового плана компании Министерством экономического развития и торговли, текстом которого располагают Українські Новини.

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В проекте финплана говорится, что средняя управленческая зарплата по Украине по виду деятельности "Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха" составляет 10,3 тыс. гривен.

При этом, проектом финплана запланировано выделить 1,788 млрд гривен на оплату труда административно-управленческого персонала, кроме того, к расходам на оплату труда дополнительно включены начисления обеспечений резерва будущих выплат (выплаты бонусов и тд) в сумме 656,3 млн гривен.

Ранее сообщалось, что в правительстве нашли в финансовом плане Нафтогаза скрытый дефицит 84,5 млрд грн и заявили, что компания должна доработать документ на текущий год.