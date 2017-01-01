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Фармкомпания Дарница увеличила чистую прибыль на треть

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Согласно отчетности компании, нераспределенная прибыль Дарницы на начало 2019 года составила 1,56 млрд гривен.
Годовое собрание акционеров Дарницы запланировано на 3 апреля
Годовое собрание акционеров Дарницы запланировано на 3 апреля
ЧАО "Дарница"

Киевская фармацевтическая фирма Дарница по итогам 2018 года получила чистую прибыль 449,13 млн гривен, что на 31,3% больше, чем за 2017 год. Об этом говорится в сообщении компании о годовом собрании акционеров, которое запланировано на 3 апреля. 

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"Утвердить следующий порядок распределения прибыли по результатам деятельности за 2018 год: чистую прибыль в сумме 449,13 млн гривен оставить в распоряжении общества, направив на развитие и финансирование деятельности общества. Дивиденды не выплачивать", – говорится в проекте решения собрания.

Согласно отчетности компании, нераспределенная прибыль Дарницы на начало 2019 года составила 1,56 млрд гривен.

Активы Дарницы за 2018 год выросли на 30,9%, до 4,03 млрд гривен; суммарная дебиторская задолженность – на 49,8%, до 1,2 млрд гривен; долгосрочные обязательства – в 2,8 раза, до 879,7 млн гривен. Текущие обязательства сократились на 20,3%, до 264,73 млн гривен. 

В начале 2019-го в распоряжении компании находилось 212,43 млн грн свободных денежных средств – почти вдвое больше, чем годом ранее. 

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Чистый доход от реализации продукции в 2018 году вырос на 18,7%, до 3,002 млрд гривен.

ЧАО Фармацевтическая фирма Дарница основано в 1930 году. Является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Портфель компании включает около 250 наименований готовых лекарственных средств.

Бенефициарами компании является семья Загорий, в том числе депутат Верховной Рады VIII созыва Глеб Загорий.

Ранее сообщалось, сколько получают семейные врачи в разных областях Украины. В некоторых областях зарплата семейных врачей существенно увеличилась, а в некоторых не изменилась.

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Теги: Дарница, прибыль, фармацевтика, фармацевтическая отрасль
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