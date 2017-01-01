Фармкомпания Дарница увеличила чистую прибыль на треть

Согласно отчетности компании, нераспределенная прибыль Дарницы на начало 2019 года составила 1,56 млрд гривен.

Киевская фармацевтическая фирма Дарница по итогам 2018 года получила чистую прибыль 449,13 млн гривен, что на 31,3% больше, чем за 2017 год. Об этом говорится в сообщении компании о годовом собрании акционеров, которое запланировано на 3 апреля.

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"Утвердить следующий порядок распределения прибыли по результатам деятельности за 2018 год: чистую прибыль в сумме 449,13 млн гривен оставить в распоряжении общества, направив на развитие и финансирование деятельности общества. Дивиденды не выплачивать", – говорится в проекте решения собрания.

Согласно отчетности компании, нераспределенная прибыль Дарницы на начало 2019 года составила 1,56 млрд гривен.

Активы Дарницы за 2018 год выросли на 30,9%, до 4,03 млрд гривен; суммарная дебиторская задолженность – на 49,8%, до 1,2 млрд гривен; долгосрочные обязательства – в 2,8 раза, до 879,7 млн гривен. Текущие обязательства сократились на 20,3%, до 264,73 млн гривен.

В начале 2019-го в распоряжении компании находилось 212,43 млн грн свободных денежных средств – почти вдвое больше, чем годом ранее.

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Чистый доход от реализации продукции в 2018 году вырос на 18,7%, до 3,002 млрд гривен.

ЧАО Фармацевтическая фирма Дарница основано в 1930 году. Является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Портфель компании включает около 250 наименований готовых лекарственных средств.

Бенефициарами компании является семья Загорий, в том числе депутат Верховной Рады VIII созыва Глеб Загорий.

Ранее сообщалось, сколько получают семейные врачи в разных областях Украины. В некоторых областях зарплата семейных врачей существенно увеличилась, а в некоторых не изменилась.