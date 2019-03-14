Набсовет Нафтогаза просит Гройсмана продлить контракт с Коболевым

Наблюдательный совет компании написал письмо премьеру с рекомендациями продлить контракт с нынешним руководителем еще на один год.

Наблюдательный совет НАК Нафтогаз Украины принял решение рекомендовать Кабмину повторно назначить Андрея Коболева председателем правления компании минимум на год - до 2020 года. Об этом говорится в письме Нафтогаза адресованном премьер-министру Владимиру Гройсману, передает Экономическая правда.

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Как отмечается в документе, такое решение Наблюдательный совет НАК принял единогласно.

Как говорится в документе, уровень его заработной платы составит 50% от месячного должностного оклада, установленного действующим контрактом. При этом Коболев, в случае восстановления в должности, не будет получать ежемесячные и квартальные премии. В то же время, он сможет рассчитывать на ежегодную премию при определенных условиях.

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"Премия по результатам работы за год будет выплачиваться только при условии, что будет выполнен ряд ключевых показателей исполнения, первым и важнейшим из которых является создание до 1 января 2020 года оператора ГТС, готового к сертификации, а вторым - наращивание добычи газа в течение года", - говорится в письме.

Как уточнили в документе, премия не будет выплачиваться, пока не будет утвержден финансовый план Нафтогаза.

Ранее сообщалось, что в Нафтогазе назвали точную цифру миллионной зарплаты Коболева. Согласно контракту набсовета Нафтогаза, годовой доход Коболева достигнет 342 млн гривен, а среднемесячная зарплата – 28,5 миллиона гривен.