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Набсовет Нафтогаза просит Гройсмана продлить контракт с Коболевым

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Наблюдательный совет компании написал письмо премьеру с рекомендациями продлить контракт с нынешним руководителем еще на один год.
В Нафтогазе просят оставить Коболева на должности
В Нафтогазе просят оставить Коболева на должности
Корреспондент

Наблюдательный совет НАК Нафтогаз Украины принял решение рекомендовать Кабмину повторно назначить Андрея Коболева председателем правления компании минимум на год - до 2020 года. Об этом говорится в письме Нафтогаза адресованном премьер-министру Владимиру Гройсману, передает Экономическая правда

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Как отмечается в документе, такое решение Наблюдательный совет НАК принял единогласно.

Как говорится в документе, уровень его заработной платы составит 50% от месячного должностного оклада, установленного действующим контрактом. При этом Коболев, в случае восстановления в должности, не будет получать ежемесячные и квартальные премии. В то же время, он сможет рассчитывать на ежегодную премию при определенных условиях. 

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"Премия по результатам работы за год будет выплачиваться только при условии, что будет выполнен ряд ключевых показателей исполнения, первым и важнейшим из которых является создание до 1 января 2020 года оператора ГТС, готового к сертификации, а вторым - наращивание добычи газа в течение года", - говорится в письме.

Как уточнили в документе, премия не будет выплачиваться, пока не будет утвержден финансовый план Нафтогаза.

Ранее сообщалось, что в Нафтогазе назвали точную цифру миллионной зарплаты Коболева. Согласно контракту набсовета Нафтогаза, годовой доход Коболева достигнет 342 млн гривен, а среднемесячная зарплата – 28,5 миллиона гривен.

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Теги: Нафтогаз, контракт, увольнение, Владимир Гройсман, Андрей Коболев
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  14.03.2019, 11:51
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гость
Так они себе такие з/п установили... Конечно кобель их устраивает. Сволочи!
Пролисок    14.03.2019, 11:42
Оценка:  +1
Пролисок
Пенсий народа Украины не хватит на его зарплату ,вместе с коммунальными платежами.
гость  (аноним)  14.03.2019, 11:35
Оценка:  +2
гость
а какие твари в этом совете? список!!! народ должен знать фамилии жуликов и шкуродёров!!!
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