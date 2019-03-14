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НАК: Появилась возможности не повышать цены на газ

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Цена закупки газа на европейском рынке снизилась ниже уровня, установленного Кабмином, говорят в компании.
Коболев уведомил Гройсмана, что повышать тарифы на газ не обязательно
Коболев уведомил Гройсмана, что повышать тарифы на газ не обязательно
Getty Images

В Нафтогазе заявили о возможности не повышать цены на газ с 1 мая. Об этом говорится в письме главы компании Андрея Коболева к премьер-министру Владимиру Гройсману, который в четверг, 14 марта, опубликовала Экономическая правда

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Отмечается, что впервые за время существования режима возложения специальных обязанностей цена закупки газа на европейском рынке снизилась ниже уровня, предусмотренного действующим постановлением Кабмина о ПСО.

Сообщается, что Нафтогаз осуществил закупку газа в точке Словакии по цене, эквивалентной 5981 грн/тыс. кубометров. С учетом НДС и расходов на транспортировку и поставку это соответствует розничной цене на уровне примерно 8380 грн/тыс. кубометров.

"Реформа газового рынка в Украине дала возможность десяткам компаний свободно покупать газ на европейском рынке и поставлять его коммерческим потребителям", - отмечается в письме. 

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"Если дать возможность украинским домохозяйствам свободно выбирать поставщика природного газа, можно обоснованно ожидать, что цена, которую им предложит конкурентный рынок, будет меньше текущей регулируемой цены", - утверждает Коболев.

Глава Нафтогаза предложил Кабмину рассмотреть возможность полной либерализации поставок газа для всех категорий потребителей с 1 апреля 2019 года.

Такая либерализация предусматривает отмену режима ПСО и устранения существующих ограничений для смены поставщика природного газа, которые сейчас применяют частные газосбытовые компании.

Ранее сообщалось, что по заявлению главы нафтогаз Андрея Коболева, снижения цены на газ не будет, несмотря на предвыборные обещания. Рыночная стоимость газа - одно из главных условий сотрудничества Украины с МВФ.

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Теги: газ, Нафтогаз, Владимир Гройсман, цена на газ, Андрей Коболев, повышение тарифов, тарифы на газ
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  14.03.2019, 14:37
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гость
Ну ну посмотрим на эту возможность 1 мая. Выборы дело тонкое))).
Лохи проголосуют и можно драть ещё в три шкуры)))
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