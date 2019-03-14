НАК: Появилась возможности не повышать цены на газ

Цена закупки газа на европейском рынке снизилась ниже уровня, установленного Кабмином, говорят в компании.

Коболев уведомил Гройсмана, что повышать тарифы на газ не обязательно Getty Images

В Нафтогазе заявили о возможности не повышать цены на газ с 1 мая. Об этом говорится в письме главы компании Андрея Коболева к премьер-министру Владимиру Гройсману, который в четверг, 14 марта, опубликовала Экономическая правда.

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Отмечается, что впервые за время существования режима возложения специальных обязанностей цена закупки газа на европейском рынке снизилась ниже уровня, предусмотренного действующим постановлением Кабмина о ПСО.

Сообщается, что Нафтогаз осуществил закупку газа в точке Словакии по цене, эквивалентной 5981 грн/тыс. кубометров. С учетом НДС и расходов на транспортировку и поставку это соответствует розничной цене на уровне примерно 8380 грн/тыс. кубометров.

"Реформа газового рынка в Украине дала возможность десяткам компаний свободно покупать газ на европейском рынке и поставлять его коммерческим потребителям", - отмечается в письме.

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"Если дать возможность украинским домохозяйствам свободно выбирать поставщика природного газа, можно обоснованно ожидать, что цена, которую им предложит конкурентный рынок, будет меньше текущей регулируемой цены", - утверждает Коболев.

Глава Нафтогаза предложил Кабмину рассмотреть возможность полной либерализации поставок газа для всех категорий потребителей с 1 апреля 2019 года.

Такая либерализация предусматривает отмену режима ПСО и устранения существующих ограничений для смены поставщика природного газа, которые сейчас применяют частные газосбытовые компании.