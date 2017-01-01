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Срыв субсидий – это фейк: Облгазы Фирташа опровергли обвинения

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Региональная газовая компания не согласна с обвинениями Нафтогаза.
Компания Фирташа никак не прокомментировала информацию о задержке счетов потребителям
Компания Фирташа никак не прокомментировала информацию о задержке счетов потребителям
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Пресс-служба Региональной газовой компании ответила на обвинения Нафтогаза и считает, что на данный момент угрозы монетизации субсидий нет, передает ТСН. 

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"Такая позиция раздражает газового монополиста НАК "Нафтогаз Украины", который именно на финальной стадии монетизации прибег к провокационным и полностью фейковых заявлений о якобы угрозе срыва монетизации со стороны РГК.

Региональная газовая компания последовательно и открыто выступает за монетизацию субсидий, которая является необходимым шагом для демонополизации и создания полноценного рынка газа в секторе бытовых потребителей", - говорится в сообщении.

Но компания не отреагировала на информацию о задержке доставки счетов на оплату газа потребителям.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз обвиняет газсбыты в срывах монетизации субсидии. Посредники мошенничают с платежками для населения, не выставляя счета потребителям.

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Теги: монетизация, облгазы, Нафтогаз, проверки, тарифы на газ, платежки за газ, обвинение, мошенничество
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