Срыв субсидий – это фейк: Облгазы Фирташа опровергли обвинения
Пресс-служба Региональной газовой компании ответила на обвинения Нафтогаза и считает, что на данный момент угрозы монетизации субсидий нет, передает ТСН.
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"Такая позиция раздражает газового монополиста НАК "Нафтогаз Украины", который именно на финальной стадии монетизации прибег к провокационным и полностью фейковых заявлений о якобы угрозе срыва монетизации со стороны РГК.
Региональная газовая компания последовательно и открыто выступает за монетизацию субсидий, которая является необходимым шагом для демонополизации и создания полноценного рынка газа в секторе бытовых потребителей", - говорится в сообщении.
Но компания не отреагировала на информацию о задержке доставки счетов на оплату газа потребителям.
Ранее сообщалось, что Нафтогаз обвиняет газсбыты в срывах монетизации субсидии. Посредники мошенничают с платежками для населения, не выставляя счета потребителям.
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