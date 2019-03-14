Укрпочта повысит зарплаты сотрудникам
В Укрпочте повысит оклады для почтальонов и начальников сельских почтовых отделений. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
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Повышение окладов планируется в два этапа. С 1 апреля увеличение окладов произойдет на 6%, также повышение ожидается и с 1 июля для тех почтальонов и начальников сельских отделений, которые имеют должностной оклад меньше минимальной зарплаты.
Такое повышение окладов произойдет за счет улучшения финпоказателей Укрпочты и благодаря дополнительному финансированию на покрытие убытков, образовавшихся за доставку пенсий.
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Заработную плату повысят для более 37 тыс сотрудников Укрпочты - около 29 тыс почтальонов и 8,5 тыс начальников сельских почтовых отделений.
Ранее сообщалось, что с 2015 года минимальная зарплата в Украине выросла на 91 доллар. Порошенко подвел итоги роста заработной платы в Украине.
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