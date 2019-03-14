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Укрпочта повысит зарплаты сотрудникам

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На предприятии повысит оклады почтальонам и начальникам сельских отделений. Рост зарплат планируют в два этапа.
Укрпочта повысит оклады почтальонам и начальникам сельских отделений
Укрпочта повысит оклады почтальонам и начальникам сельских отделений
Facebook.com/Укрпочта

В Укрпочте повысит оклады для почтальонов и начальников сельских почтовых отделений. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. 

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Повышение окладов планируется в два этапа. С 1 апреля увеличение окладов произойдет на 6%, также повышение ожидается и с 1 июля для тех почтальонов и начальников сельских отделений, которые имеют должностной оклад меньше минимальной зарплаты.

Такое повышение окладов произойдет за счет улучшения финпоказателей Укрпочты и благодаря дополнительному финансированию на покрытие убытков, образовавшихся за доставку пенсий. 

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"Впервые за много лет при поддержке президента Украины Укрпочта получила 500 млн гривен на покрытие расходов на доставку пенсий и монетизированных субсидий. Именно это дает возможность одной из крупнейших государственных компаний работать без убытков, без сокращения штата сотрудников и даже с повышением заработной платы", - сказал генеральный директор предприятия Владимир Омелян.

Заработную плату повысят для более 37 тыс сотрудников Укрпочты - около 29 тыс почтальонов и 8,5 тыс начальников сельских почтовых отделений.

Ранее сообщалось, что с 2015 года минимальная зарплата в Украине выросла на 91 доллар. Порошенко подвел итоги роста заработной платы в Украине.

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Теги: зарплаты, почта, оклад, Укрпочта, зарплата
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Глод    14.03.2019, 16:25
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